13 апреля 2023

В России значительно вырос импорт алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, полки с алкоголем
Импорт всех алкогольных напитков в первые два месяца 2023 года стал максимальным за последние пять лет Фото:

В России значительно вырос импорт алкоголя. Об этом сообщают участники алкогольного рынка.

«По итогам января—февраля 2023 года импорт алкоголя в Россию увеличился год к году на 23%, до 79,02 млн л.объем импорта всех алкогольных напитков в первые два месяца 2023 года стал максимальным для этого периода как минимум за последние пять лет », — сообщает «Коммерсант» ссылаясь на данные участников рынка.

Поставки вин выросли на 23%, до 63,37 млн л, крепких напитков — на 25%, до 15,65 млн л. Импорт виски, в частности, увеличился на 32%, до 6,16 млн л, коньяка и бренди — на 61%, до 2,82 млн л, ликеров — на 60%, до 2,01 млн л, рома — на 19%, до 1,67 млн л.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что в первые месяцы 2022 года на рынке оставались стоки вин, ввезенных годом ранее в объеме выше среднего за последние года лет. Из-за этого в прошлом году импорт алкоголя был на низком уровне.

В Алкогольной сибирской группе (АСГ) рост импорта в первые месяцы 2023 году объясняют наполнением рынка после сильного снижения поставок крепких напитков в прошлом году из-за отказа некоторых компаний работать в России. Вклад внесли параллельный импорт и эксклюзивные новые бренды во всех категориях крепкого алкоголя. Так, в первые два месяца 2023 года в пятерку крупных поставщиков виски вошла Индия с более 240 тыс. дал.

Ранее в России выросло потребление сидра. В первые месяцы 2023 года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных категорий.

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В России значительно вырос импорт алкоголя. Об этом сообщают участники алкогольного рынка. «По итогам января—февраля 2023 года импорт алкоголя в Россию увеличился год к году на 23%, до 79,02 млн л.объем импорта всех алкогольных напитков в первые два месяца 2023 года стал максимальным для этого периода как минимум за последние пять лет », — сообщает «Коммерсант» ссылаясь на данные участников рынка. Поставки вин выросли на 23%, до 63,37 млн л, крепких напитков — на 25%, до 15,65 млн л. Импорт виски, в частности, увеличился на 32%, до 6,16 млн л, коньяка и бренди — на 61%, до 2,82 млн л, ликеров — на 60%, до 2,01 млн л, рома — на 19%, до 1,67 млн л. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что в первые месяцы 2022 года на рынке оставались стоки вин, ввезенных годом ранее в объеме выше среднего за последние года лет. Из-за этого в прошлом году импорт алкоголя был на низком уровне. В Алкогольной сибирской группе (АСГ) рост импорта в первые месяцы 2023 году объясняют наполнением рынка после сильного снижения поставок крепких напитков в прошлом году из-за отказа некоторых компаний работать в России. Вклад внесли параллельный импорт и эксклюзивные новые бренды во всех категориях крепкого алкоголя. Так, в первые два месяца 2023 года в пятерку крупных поставщиков виски вошла Индия с более 240 тыс. дал. Ранее в России выросло потребление сидра. В первые месяцы 2023 года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных категорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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