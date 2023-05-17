Активист из ЯНАО приобрел подавитель дронов в зону СВО

Боец из ЯНАО приобрел подавитель дронов в зону СВО

18 мая 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Ямальцы собрали 370 000 рублей на покупку РЭБ для бойцов СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямальский активист Алексей Шевцов приобрел переносной подавитель БПЛА для бойцов из зоны СВО. Средства на покупку РЭБ были собраны неравнодушными ямальцами, об этом Шевцов сообщил в своем telegram-канале. «Огромное спасибо Вам дорогие земляки, низкий поклон, купил РЭБ за 370 000 рублей. Теперь повезу на передовую устанавливать», — поблагодарил своих земляков активист. Ранее URA.RU сообщало о том, что Алексей Шевцов, сражающийся в зоне СВО обратился к ямальцам с просьбой собрать средства на покупку подавителя дронов. К сбору была объявлена сумма 350 000 рублей.

Ямальский активист Алексей Шевцов приобрел переносной подавитель БПЛА для бойцов из зоны СВО. Средства на покупку РЭБ были собраны неравнодушными ямальцами, об этом Шевцов сообщил в своем telegram-канале. «Огромное спасибо Вам дорогие земляки, низкий поклон, купил РЭБ за 370 000 рублей. Теперь повезу на передовую устанавливать», — поблагодарил своих земляков активист. Ранее URA.RU сообщало о том, что Алексей Шевцов, сражающийся в зоне СВО обратился к ямальцам с просьбой собрать средства на покупку подавителя дронов. К сбору была объявлена сумма 350 000 рублей.