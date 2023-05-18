В ЯНАО «дочка» «Роснефти» построит завод по производству синтетической нефти из газа

На Восточно-Уренгойском участке «Роспан Интернешнл» построит завод по производству синтетической нефти

«Роспан Интернешнл» построит на Восточно-Уренгойском участке завод по производству синтетической нефти Фото: Московец Илья © URA.RU

На Восточно-Уренгойском направлении дочернее предприятие «Роснефти» АО «Роспан Интернешнл» планирует построить опытно-промышленную установку переработки газа с производством синтетической нефти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы корпорации.

«Дочерняя компания „Роснефти“, АО „Роспан Интернешнл“, намерена построить на Восточно-Уренгойском участке опытно-промышленную установку переработки природного и попутного нефтяного газа с производством синтетической нефти», — передает агентство. Отмечается, что установка GTL (gas-to-liquid) может достигать 300 тонн синтетической нефти в год.

Объект будет включать три реактора. А разработку производства жидких углеводородов осуществляет ООО «РН-ЦИР» («Объединенный центр исследований и разработок»).

Ранее URA.RU сообщало о том, что дочернее общество «Роснефти» «Самотлорнефтегаз», продает автодорогу на Орехово-Ермаковском месторождении (ХМАО). Стоимость объекта на торгах начинается от 10 млн рублей.