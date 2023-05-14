Дочка «Роснефти» в ХМАО продает автодорогу на месторождение за 10 млн рублей

«Самотлорнефтегаз», дочернее общество «Роснефти» в ХМАО, продает автодорогу на Орехово-Ермаковском месторождении. Продавец сообщил агентству, что цена на торгах стартует от 10 млн рублей.
«В Нижневартовском районе на Орехово-Ермаковском месторождении нефти продается автомобильная дорога с капитальным типом покрытия. Длина участка, выставленного торги, — 700 метров», — рассказал продавец.
Дорога была проложена в 1994 году. Заявки на аукцион принимаются до 26 мая, торги состоятся 16 июня.
Ранее URA.RU писало, что на нефтяном месторождении «Самотлорнефтегаза» найдена заправка с самым дешевым бензином. АЗС находится на 22-м километре дороги Нижневартовск-Радужный, за поворотом на Самотлорское месторождение.
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