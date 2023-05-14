14 мая 2023
13 мая 2023

Дочка «Роснефти» в ХМАО продает автодорогу на месторождение за 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямал, архив. Пермь, нефть, буровая, нефтяное месторождение
Длина участка дороги, выставленного на продажу, — 700 метров. Фото:

«Самотлорнефтегаз», дочернее общество «Роснефти» в ХМАО, продает автодорогу на Орехово-Ермаковском месторождении. Продавец сообщил агентству, что цена на торгах стартует от 10 млн рублей.

«В Нижневартовском районе на Орехово-Ермаковском месторождении нефти продается автомобильная дорога с капитальным типом покрытия. Длина участка, выставленного торги, — 700 метров», — рассказал продавец.

Дорога была проложена в 1994 году. Заявки на аукцион принимаются до 26 мая, торги состоятся 16 июня.

Ранее URA.RU писало, что на нефтяном месторождении «Самотлорнефтегаза» найдена заправка с самым дешевым бензином. АЗС находится на 22-м километре дороги Нижневартовск-Радужный, за поворотом на Самотлорское месторождение.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Самотлорнефтегаз», дочернее общество «Роснефти» в ХМАО, продает автодорогу на Орехово-Ермаковском месторождении. Продавец сообщил агентству, что цена на торгах стартует от 10 млн рублей. «В Нижневартовском районе на Орехово-Ермаковском месторождении нефти продается автомобильная дорога с капитальным типом покрытия. Длина участка, выставленного торги, — 700 метров», — рассказал продавец. Дорога была проложена в 1994 году. Заявки на аукцион принимаются до 26 мая, торги состоятся 16 июня. Ранее URA.RU писало, что на нефтяном месторождении «Самотлорнефтегаза» найдена заправка с самым дешевым бензином. АЗС находится на 22-м километре дороги Нижневартовск-Радужный, за поворотом на Самотлорское месторождение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...