В Свердловской области готовят проект исправительного центра ради Китая

В Невьянске (Свердловская область) могут открыть исправительный центр, обитатели которого будут работать на местном предприятии «Техномаш», входящем в крупную китайскую корпорацию Hilong Group. Руководство ГУФСИН и гендиректор «Техномаша» Лу Фэй уже провели переговоры, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы потенциального открытия исправительного центра ГУФСИН и предоставления рабочих мест осужденным к принудительным работам. В 2012 году на территории Невьянска компания Hilong Group открыла завод „Техномаш“, специализирующийся на ремонте и обслуживании буровых инструментов для нефтяных труб и производстве нефтегазового сектора», — рассказали в ГУФСИН.
Всего в Свердловской области действуют четыре исправительных центра, где живут осужденные к исправительным работам. При КП-66 в Старых Решетах, при ИК-13 в Верхней Туре, при КП-45 в Камышлове и исправительный центр для женщин при ИК-6 в Нижнем Тагиле.
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