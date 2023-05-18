18 мая 2023

В Свердловской области готовят проект исправительного центра ради Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган, осужденные, форма, женская колония
Китайское предприятие «Техномаш» в Невьянске хочет взять на производство осужденных к принудительным работам Фото:

В Невьянске (Свердловская область) могут открыть исправительный центр, обитатели которого будут работать на местном предприятии «Техномаш», входящем в крупную китайскую корпорацию Hilong Group. Руководство ГУФСИН и гендиректор «Техномаша» Лу Фэй уже провели переговоры, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы потенциального открытия исправительного центра ГУФСИН и предоставления рабочих мест осужденным к принудительным работам. В 2012 году на территории Невьянска компания Hilong Group открыла завод „Техномаш“, специализирующийся на ремонте и обслуживании буровых инструментов для нефтяных труб и производстве нефтегазового сектора», — рассказали в ГУФСИН.

Всего в Свердловской области действуют четыре исправительных центра, где живут осужденные к исправительным работам. При КП-66 в Старых Решетах, при ИК-13 в Верхней Туре, при КП-45 в Камышлове и исправительный центр для женщин при ИК-6 в Нижнем Тагиле.

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В Невьянске (Свердловская область) могут открыть исправительный центр, обитатели которого будут работать на местном предприятии «Техномаш», входящем в крупную китайскую корпорацию Hilong Group. Руководство ГУФСИН и гендиректор «Техномаша» Лу Фэй уже провели переговоры, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В ходе встречи были обсуждены вопросы потенциального открытия исправительного центра ГУФСИН и предоставления рабочих мест осужденным к принудительным работам. В 2012 году на территории Невьянска компания Hilong Group открыла завод „Техномаш“, специализирующийся на ремонте и обслуживании буровых инструментов для нефтяных труб и производстве нефтегазового сектора», — рассказали в ГУФСИН. Всего в Свердловской области действуют четыре исправительных центра, где живут осужденные к исправительным работам. При КП-66 в Старых Решетах, при ИК-13 в Верхней Туре, при КП-45 в Камышлове и исправительный центр для женщин при ИК-6 в Нижнем Тагиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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