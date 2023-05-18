В проект наземного метро в Екатеринбурге включат Первоуральск

В Свердловской области продолжают реализацию проектов наземного метро в Екатеринбурге и «Сухой порт» Фото: Московец Илья © URA.RU

В маршрут наземного метро в Екатеринбурге планируют включить уже на первом этапе город-спутник Первоуральск. Договоренности о реализации этого проекта, а также проекта «Сухой порт» уже достигнуты, сообщил в ходе рабочего совещания с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым губернатор Евгений Куйвашев. Информация об этом появилась на сайте департамента информационной политики региона.

«В соответствии с установками президента России и курсом на интенсивное развитие международных транспортно-логистических коридоров необходимо создать условия для наращивания объемов железнодорожных перевозок. Поэтому оба проекта имеют стратегическое значение для Екатеринбурга и Свердловской области. Принципиальные договоренности об их реализации достигнуты. Работа предстоит масштабная», — отметил Куйвашев.

В проекте наземного метро — речь о кольцевой электричке вокруг Екатеринбурга — предусмотрено два маршрута: микрорайон «Новокольцовский» — аэропорт Кольцово через МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО» и «Юго-Западный» — до районов Солнечный, Академический, Широкая речка. В один из маршрутов планируется включить Первоуральск.

Первый этап проекта «Сухой порт» уже реализовали, построив транспортно-логистический узел «Уральский» в районе железнодорожной станции «Аппаратная». Следующим шагом станет строительство ТЛЦ «Екатеринбург» в Сысертском городском округе с ежегодной пропускной способностью 9,1 миллионов тонн товаров к 2035 году.

Ране URA.RU сообщало, что проект наземного метро был под угрозой — он находился во второй очереди федеральной программы «Мобильный город», и его реализация была назначена на 2026 год. При этом не факт, что через три года, когда федеральный бюджет будет приниматься заново, в нем бы заложили средства на наземное метро.