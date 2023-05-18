Чтобы сохранить приют общественники обратились в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске уникальный приют по спасению диких животных «Спаси меня», где содержатся покалеченные людьми питомцы, на грани закрытия из-за требований ТУ Россельхознадзора оформить лицензию на зоопарк. Об этом 19 мая сообщил URA.RU руководитель регисполкома народного фронта Денис Рыжий.

«Внезапно сотрудники Россельхознадзора потребовали от центра „Спаси меня“ оформить лицензию, посчитав его зоопарком. Его основатель — наш сопредседатель, ветеринар с мировой известностью Карен Даллакян. Предполагаем, так Даллакяна попытались остановить от реализации проекта по охране краснокнижных животных», — рассказал URA.RU Рыжий.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям URA.RU сообщили, «что никто забирать животных у Даллакяна не собирается. В ведомстве пообещали сделать по этому поводу официальное заявление в ближайшее время.

Центр «Спаси меня» известен далеко за пределами региона. Амурские тигры Жорик и Гектор, рысь Марыся, леопард Ева, пума Атос, тигрица Ада, лев Симба получили шанс на спасение от гибели, пройдя лечение и реабилитацию в приюте. Все эти животные стали жертвами жадности цирков-шапито, браконьеров и уличных фотографов.

«Требовать превратить реабилитационный центр в зоопарк означает, что по нормам каждому надо выделить по 100 квадратным метров вольеров. Но инвалидам-животным столько не нужно площади. Фактически, все эти действия приведут к уничтожению того, что уже работает», — считает основатель центра Даллакян.

Общественники уверены, что проверки без обоснованных причин можно расценивать, как превышение полномочий. Чтобы не допустить закрытие приюта «Спаси меня» представители регионального народного фронта обратились в прокуратуру.