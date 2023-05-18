18 мая 2023

Силовики проводят обыски у пермских правозащитников Марголиной и Маковецкой

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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
По информации СМИ, обыски проводят ФСБ Фото:

В Перми проводят обыски у члена Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и экс-омбудсмена по региону Татьяны Марголиной. По информации СМИ, обыски проводят сотрудники ФСБ.

«В Перми проходят обыски у активистов — общественников и правозащитников. Обыски идут у членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной — бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники.

Также, по информации издания, обыски проводятся у журналиста Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко. Марголина сообщила, что обыски проводят сотрудники ФСБ. В пресс-службу УФСБ по Пермскому краю направлен запрос.

Юрист Елена Першакова в соцсетях пишет, что обыски были связаны с возбуждением уголовно дела в отношении архива пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом в РФ и ликвидирован). По ее информации, санкция на обыск дана Ленинским районным судом Перми. Ранее URA.RU сообщало о задержании бывшего председателя пермского отделения организации в московском аэропорту Алексея Чернышова. Суд в Москве приговорил его к наказанию в виде 15 суток ареста.

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В Перми проводят обыски у члена Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и экс-омбудсмена по региону Татьяны Марголиной. По информации СМИ, обыски проводят сотрудники ФСБ. «В Перми проходят обыски у активистов — общественников и правозащитников. Обыски идут у членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной — бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники. Также, по информации издания, обыски проводятся у журналиста Татьяны Черепановой и адвоката Оксаны Асауленко. Марголина сообщила, что обыски проводят сотрудники ФСБ. В пресс-службу УФСБ по Пермскому краю направлен запрос. Юрист Елена Першакова в соцсетях пишет, что обыски были связаны с возбуждением уголовно дела в отношении архива пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом в РФ и ликвидирован). По ее информации, санкция на обыск дана Ленинским районным судом Перми. Ранее URA.RU сообщало о задержании бывшего председателя пермского отделения организации в московском аэропорту Алексея Чернышова. Суд в Москве приговорил его к наказанию в виде 15 суток ареста.
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