18 мая 2023

Звезда «Уральских пельменей» с командой отправится в тур по свердловским колониям

Шоумен Андрей Рожков и команда «Пара Фраз» дадут концерты в свердловских колониях
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, рожков андрей, жест двумя руками
К Рожкову обратились ребята из команды «Пара Фраз» и попросили организовать их выступление в одной из колоний Фото:

Участники юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и команда «Пара Фраз» отправятся на гастроли по колониями Свердловской области. Первой остановкой стала ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН в своих соцсетях.

«Андрей Рожков и группа „Импровизация“ побывали в ИК-10 и сыграли для осужденных. Затем шоумен и представителями надзорного ведомства вместе с представителями ИК-10 побывали в мебельном цеху. ИК-10 произвела продукции в 2022 году на 360 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Сам Рожков пояснил, что к нему обратились ребята из команды «Пара Фраз» и попросили организовать их выступление в одной из колоний. Таким образом юмористы захотели поддержать осужденных. «Я спросил их: „А если понравится?“. Они ответили, что готовы поехать с концертами по колониям. Смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление», — заявил шоумен.

Фото:
Андрей Рожков также оценил мебель, которую делают осужденные
Андрей Рожков также оценил мебель, которую делают осужденные
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Участники юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и команда «Пара Фраз» отправятся на гастроли по колониями Свердловской области. Первой остановкой стала ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН в своих соцсетях. «Андрей Рожков и группа „Импровизация“ побывали в ИК-10 и сыграли для осужденных. Затем шоумен и представителями надзорного ведомства вместе с представителями ИК-10 побывали в мебельном цеху. ИК-10 произвела продукции в 2022 году на 360 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. Сам Рожков пояснил, что к нему обратились ребята из команды «Пара Фраз» и попросили организовать их выступление в одной из колоний. Таким образом юмористы захотели поддержать осужденных. «Я спросил их: „А если понравится?“. Они ответили, что готовы поехать с концертами по колониям. Смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление», — заявил шоумен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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