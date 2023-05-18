Звезда «Уральских пельменей» с командой отправится в тур по свердловским колониям

Шоумен Андрей Рожков и команда «Пара Фраз» дадут концерты в свердловских колониях

19 мая 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

К Рожкову обратились ребята из команды «Пара Фраз» и попросили организовать их выступление в одной из колоний Фото: Анна Майорова © URA.RU Участники юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и команда «Пара Фраз» отправятся на гастроли по колониями Свердловской области. Первой остановкой стала ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН в своих соцсетях. «Андрей Рожков и группа „Импровизация“ побывали в ИК-10 и сыграли для осужденных. Затем шоумен и представителями надзорного ведомства вместе с представителями ИК-10 побывали в мебельном цеху. ИК-10 произвела продукции в 2022 году на 360 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. Сам Рожков пояснил, что к нему обратились ребята из команды «Пара Фраз» и попросили организовать их выступление в одной из колоний. Таким образом юмористы захотели поддержать осужденных. «Я спросил их: „А если понравится?“. Они ответили, что готовы поехать с концертами по колониям. Смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление», — заявил шоумен. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Андрей Рожков также оценил мебель, которую делают осужденные Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Участники юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков и команда «Пара Фраз» отправятся на гастроли по колониями Свердловской области. Первой остановкой стала ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН в своих соцсетях. «Андрей Рожков и группа „Импровизация“ побывали в ИК-10 и сыграли для осужденных. Затем шоумен и представителями надзорного ведомства вместе с представителями ИК-10 побывали в мебельном цеху. ИК-10 произвела продукции в 2022 году на 360 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. Сам Рожков пояснил, что к нему обратились ребята из команды «Пара Фраз» и попросили организовать их выступление в одной из колоний. Таким образом юмористы захотели поддержать осужденных. «Я спросил их: „А если понравится?“. Они ответили, что готовы поехать с концертами по колониям. Смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление», — заявил шоумен.