Куйвашев погасил громкий конфликт на выборах в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев вмешался в ситуацию в самый последний момент Фото: Московец Илья © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев остановил один из главных конфликтов на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. После разговора с ним депутат гордумы Тимофей Жуков из антимэрской фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») отозвал свою кандидатуру из Орджоникидзевского округа №19, где ранее несогласованно выдвинулся против одобренного Куйвашевым депутата Алексея Вихарева.

«Жуков написал заявление о выходе из округа. Такое указание ему дал губернатор. Проходное четвертое место в общегородском списке ЕР за Жуковым оставляют», — рассказал URA.RU источник.

Жуков, недавно вернувшийся со спецоперации РФ на Украине, заявился в «девятнадцатый» округ, который считается «родным» для Вихарева, 27 апреля. Поскольку ему к тому моменту якобы было гарантировано проходное место в общегородском списке ЕР, новость потрясла местную политтусовку. Одни участники предвыборных консультаций были уверены, что это провокация со стороны Кочеткова, направленная на его усиление в переговорах вокруг формирования нового созыва думы. А сторонники Жукова утверждали, что это его личное «эмоциональное» решение, якобы ставшее неожиданностью даже для старших товарищей.

Поначалу зачистку округа попытался осуществить вице-губернатор Олег Чемезов (курирует все одномандатные округа). Но Жуков в разговоре с ним отказался добровольно выходить из гонки. Реагируя на это, Вихарев в последний момент добился включения его не только в «окружную» часть списков ЕР, но и в десятку кандидатов-«списочников». «Целью Жукова было заставить яркого оппонента его команды нервничать и ошибаться», — объясняет логику депутата один из его единомышленников. Что подразумевается под «ошибками», собеседник не уточнил. Связаться с самим Жуковым к моменту публикации не удалось. Праймериз «Единой России» стартуют 22 мая и продлятся до 28-го.