Соперники мэра обострили конфликт на выборах в Екатеринбурге

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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург , жуков тимофей
Тимофей Жуков вернулся с фронта в начале апреля, там он получил контузию, выполняя боевую задачу Фото:

Антимэрский пул, лидером которого является миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), обострил конфликт на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. По данным URA.RU, депутат думы Тимофей Жуков отказался выходить с округа №19, где губернатор Евгений Куйвашев с подачи горадминистрации согласовал одного из фронтменов думы Алексея Вихарева.

Один из источников утверждает, что выйти из борьбы с Вихаревым Жукова якобы попросил лично глава региона. Однако другой информированный собеседник уточнил: разговор на эту тему у Жукова был только с вице-губернатором Олегом Чемезовым. По одной из версий, Жуков и его товарищи ждут, когда свое мнение выскажет сам Куйвашев.

«На самом деле, губернатор уже общался с Тимофеем, и никаких установок ему не озвучивал», — добавил один из сторонников депутата. Жуков и Чемезов от комментариев воздержались. По некоторым данным, депутат сейчас находится в Москве.

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Как писало URA.RU, руководство региона гарантировало Жукову проходное место в общегородском списке «Единой России» — как участнику спецоперации РФ на Украине. То, что он в самый последний момент выдвинется еще и по округу, администраторы кампании не ожидали и восприняли это как дерзкий срыв неких неформальных договоренностей.

Конфликты на праймериз будут не только в 19-м, но и еще в семи округах, где Кочетков ведет своих несогласованных губернатором кандидатов. Список фамилий Куйвашев утвердил вечером 21 апреля. Внезапно представительство Кочеткова в нем минимально, всего три человека — спикер думы Игорь Володин (округ №18), депутаты Владимир Стругов (№20) и Виталий Чачин (№5). Другие предложения Кочеткова, которые он готовил вместе с доверенным политтехнологом Куйвашева Ринатом Хазеевым, не прошли. Хотя еще в начале месяца губернатор отчитывал мэра за то, что тот при формировании своего списка одномандатников не учел интересы Кочеткова, владеющего самой большой фракцией в действующем созыве.

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Антимэрский пул, лидером которого является миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), обострил конфликт на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. По данным URA.RU, депутат думы Тимофей Жуков отказался выходить с округа №19, где губернатор Евгений Куйвашев с подачи горадминистрации согласовал одного из фронтменов думы Алексея Вихарева. Один из источников утверждает, что выйти из борьбы с Вихаревым Жукова якобы попросил лично глава региона. Однако другой информированный собеседник уточнил: разговор на эту тему у Жукова был только с вице-губернатором Олегом Чемезовым. По одной из версий, Жуков и его товарищи ждут, когда свое мнение выскажет сам Куйвашев. «На самом деле, губернатор уже общался с Тимофеем, и никаких установок ему не озвучивал», — добавил один из сторонников депутата. Жуков и Чемезов от комментариев воздержались. По некоторым данным, депутат сейчас находится в Москве. Как писало URA.RU, руководство региона гарантировало Жукову проходное место в общегородском списке «Единой России» — как участнику спецоперации РФ на Украине. То, что он в самый последний момент выдвинется еще и по округу, администраторы кампании не ожидали и восприняли это как дерзкий срыв неких неформальных договоренностей. Конфликты на праймериз будут не только в 19-м, но и еще в семи округах, где Кочетков ведет своих несогласованных губернатором кандидатов. Список фамилий Куйвашев утвердил вечером 21 апреля. Внезапно представительство Кочеткова в нем минимально, всего три человека — спикер думы Игорь Володин (округ №18), депутаты Владимир Стругов (№20) и Виталий Чачин (№5). Другие предложения Кочеткова, которые он готовил вместе с доверенным политтехнологом Куйвашева Ринатом Хазеевым, не прошли. Хотя еще в начале месяца губернатор отчитывал мэра за то, что тот при формировании своего списка одномандатников не учел интересы Кочеткова, владеющего самой большой фракцией в действующем созыве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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