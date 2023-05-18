В свердловском лесу обнаружили два тела, висящих на дереве

Тела висели на погнутой березе
В Верхней Пышме (Свердловская область) в лесу обнаружили молодую пару, повешенную на дереве. Мужчину и женщину нашли местные жители, после чего вызвали на место полицию.
«Я бегала в наушниках, когда навстречу мне выбежала женщина. Она сказала, что надо вызывать, полицию так как на дереве висят трупы. Сотрудники полиции, прибывшие на место, сообщили очевидцам о том, что повешенные — женщина и мужчина моложе 25 лет», — цитирует местных жителей Е1.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Следственный комитет. На момент публикации ответ не поступил.
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