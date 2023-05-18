18 мая 2023

В свердловском лесу обнаружили два тела, висящих на дереве

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, полицейское оцепление
Тела висели на погнутой березе Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) в лесу обнаружили молодую пару, повешенную на дереве. Мужчину и женщину нашли местные жители, после чего вызвали на место полицию.

«Я бегала в наушниках, когда навстречу мне выбежала женщина. Она сказала, что надо вызывать, полицию так как на дереве висят трупы. Сотрудники полиции, прибывшие на место, сообщили очевидцам о том, что повешенные — женщина и мужчина моложе 25 лет», — цитирует местных жителей Е1.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Следственный комитет. На момент публикации ответ не поступил.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) в лесу обнаружили молодую пару, повешенную на дереве. Мужчину и женщину нашли местные жители, после чего вызвали на место полицию. «Я бегала в наушниках, когда навстречу мне выбежала женщина. Она сказала, что надо вызывать, полицию так как на дереве висят трупы. Сотрудники полиции, прибывшие на место, сообщили очевидцам о том, что повешенные — женщина и мужчина моложе 25 лет», — цитирует местных жителей Е1. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Следственный комитет. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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