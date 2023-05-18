18 мая 2023

В Екатеринбурге библиотеки подверглись атаке лжеминеров

В Екатеринбурге несколько библиотек получили сообщения о минировании
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Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра «Эрмитаж – Урал». Екатеринбург, библиотека, книги, литература, книжные полки, фондохранилище, эрмитаж урал
Работа некоторых учреждений была приостановлена Фото:

В Екатеринбурге силовикам пришлось выехать на проверку нескольких библиотек после сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Были получены сообщения, что якобы заминированы библиотека Белинского, библиотечный центр Екатеринбург и муниципальное объединение библиотек. На место выехали сотрудники специальных служб, информация не нашла подтверждения. Работа некоторых учреждений была временно приостановлена», — сообщил собеседник агентства.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Екатеринбурге из-за поступивших писем о минировании эвакуировали школу №138. Всех учеников вывели из здания.

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В Екатеринбурге силовикам пришлось выехать на проверку нескольких библиотек после сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Были получены сообщения, что якобы заминированы библиотека Белинского, библиотечный центр Екатеринбург и муниципальное объединение библиотек. На место выехали сотрудники специальных служб, информация не нашла подтверждения. Работа некоторых учреждений была временно приостановлена», — сообщил собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Екатеринбурге из-за поступивших писем о минировании эвакуировали школу №138. Всех учеников вывели из здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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