В Екатеринбурге библиотеки подверглись атаке лжеминеров

В Екатеринбурге силовикам пришлось выехать на проверку нескольких библиотек после сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«Были получены сообщения, что якобы заминированы библиотека Белинского, библиотечный центр Екатеринбург и муниципальное объединение библиотек. На место выехали сотрудники специальных служб, информация не нашла подтверждения. Работа некоторых учреждений была временно приостановлена», — сообщил собеседник агентства.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Екатеринбурге из-за поступивших писем о минировании эвакуировали школу №138. Всех учеников вывели из здания.
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