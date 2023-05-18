В Екатеринбурге библиотеки подверглись атаке лжеминеров

В Екатеринбурге несколько библиотек получили сообщения о минировании

19 мая 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Работа некоторых учреждений была приостановлена Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге силовикам пришлось выехать на проверку нескольких библиотек после сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Были получены сообщения, что якобы заминированы библиотека Белинского, библиотечный центр Екатеринбург и муниципальное объединение библиотек. На место выехали сотрудники специальных служб, информация не нашла подтверждения. Работа некоторых учреждений была временно приостановлена», — сообщил собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Екатеринбурге из-за поступивших писем о минировании эвакуировали школу №138. Всех учеников вывели из здания.

В Екатеринбурге силовикам пришлось выехать на проверку нескольких библиотек после сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Были получены сообщения, что якобы заминированы библиотека Белинского, библиотечный центр Екатеринбург и муниципальное объединение библиотек. На место выехали сотрудники специальных служб, информация не нашла подтверждения. Работа некоторых учреждений была временно приостановлена», — сообщил собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Екатеринбурге из-за поступивших писем о минировании эвакуировали школу №138. Всех учеников вывели из здания.