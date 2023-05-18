18 мая 2023

ЧМК и ММК попали под новые санкции Великобритании

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Под санкции Великобритании попали челябинский бизнес и политики Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания 19 мая ввела санкции против предприятий и политиков из Челябинской области. Как следует из заявления МИД страны, санкции введены против Челябинского меткомбината (ЧМК), Магнитогорского меткомбината (ММК) и ракетного центра из Миасса (ГРЦ имени Макеева). Это следует из заявления МИДа страны.

«Магнитогорский металлургический комбинат. Компания получает выгоду от правительства России или поддерживает его, занимаясь бизнесом в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в российской добывающей промышленности», — отмечается в заявлении; в отношении других компаний так же есть ссылки на стратегический характер деятельности.

Также под ограничения попали председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и ряд политиков. Среди них губернатор Алексей Текслер и депутат Госдумы Станислав Наумов. Есть в санкционном списке лица, чья картера начиналась в Челябинской области. Например, ограничения ввели против первого замглавы администрации ДНР, гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова и губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Великобритания ввела санкции против 87 физических и 34 юридических лиц, которые связаны с Россией. Под ограничения попали представители добывающей и обрабатывающей промышленности, банки, лица, работающие в органах власти и правоохранительных органах.

Ранее против политиков и предприятий региона свои санкции ввели несколько стран и Евросоюз. Также ограничения наложила Украина.

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Великобритания 19 мая ввела санкции против предприятий и политиков из Челябинской области. Как следует из заявления МИД страны, санкции введены против Челябинского меткомбината (ЧМК), Магнитогорского меткомбината (ММК) и ракетного центра из Миасса (ГРЦ имени Макеева). Это следует из заявления МИДа страны. «Магнитогорский металлургический комбинат. Компания получает выгоду от правительства России или поддерживает его, занимаясь бизнесом в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в российской добывающей промышленности», — отмечается в заявлении; в отношении других компаний так же есть ссылки на стратегический характер деятельности. Также под ограничения попали председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и ряд политиков. Среди них губернатор Алексей Текслер и депутат Госдумы Станислав Наумов. Есть в санкционном списке лица, чья картера начиналась в Челябинской области. Например, ограничения ввели против первого замглавы администрации ДНР, гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова и губернатора Магаданской области Сергея Носова. Великобритания ввела санкции против 87 физических и 34 юридических лиц, которые связаны с Россией. Под ограничения попали представители добывающей и обрабатывающей промышленности, банки, лица, работающие в органах власти и правоохранительных органах. Ранее против политиков и предприятий региона свои санкции ввели несколько стран и Евросоюз. Также ограничения наложила Украина.
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