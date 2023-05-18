Судебное заседание проходит 19 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начался суд над экс-главой курганского управления по делам ГО и ЧС Аркадика Галустова, руководившего службой спасения более 19 лет. Его обвиняют в халатности. URA.RU ведет трансляцию с заседания, куда пришли десятки потерпевших. Там же находится корреспондент URA.RU.

14:13 «Галустов в период с 7 октября 2021 года по 27 апреля 2022 года, находясь на территории города Кургана, заведомо зная, что на территории города Кургана установлен особый противопожарный режим, что территория муниципального образования надлежаще не подготовлена к действиям при угрозе возникновения или возникновения ЧС, надлежаще не исполнил свои служебные обязанности», — озвучил прокурор позицию обвинения. С этим обвинением Галустов не согласен.

13:56 Судья удалился в совещательную комнату. Сейчас решается, будут ли проводить заседание.

13:54 Мэр Кургана Елена Ситникова стала свидетелем обвинения по делу. Пока неизвестно, когда она придет в суд.

13:51 «С обвинением не согласен. Вину не признаю», — заявил Галустов.

13:49 Обвинение оценило ущерб в 129 млн рублей в в СНТ «Малиновка». Еще трем садоводствам, по данным прокуратуры, был нанесен ущерб в 9 млн рублей.

13:39 Галустов находится под подпиской о невыезде. При этом завтра у него будет день рождения.

13:34 Сейчас, по данным корреспондента URA.RU, идет проверка данных потерпевших. Среди них есть прописанные в Малиновке, а также проживающие в маневренном фонде.

13:30 Пострадавшими являются больше 150 потерпевших, которые проживали в СНТ «Малиновка», где в 2022 году был масштабный пожар. Примерно треть из них пришла на заседание.