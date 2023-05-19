Bloomberg: Потанин и Алекперов намерены купить контрольную долю в «Яндексе»

Основатель инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов отправили заявки на покупку контрольной доли акций компании «Яндекс». Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Yandex NV (акционерное общество в Нидерландах, которому принадлежит 100% компании — прим. URA.RU) получила предложения от Потанина и Алекперова о покупке контрольного пакета акций доминирующей в России поисковой системы, которая оценивает российские активы компании примерно в 7 миллиардов долларов», — написали
Уточняется, что главы компании обсудят предложение от предпринимателей на следующей неделе. По данным агентства, Потанин и Алекперов намерены приобрести не менее 51% акций.
Ранее СМИ писали о претендентах на покупку российской части «Яндекса». Так, по некоторым данным, приобретением были заинтересованы бизнесмен Роман Абрамович и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов.
Также сообщалось, что совет директоров Yandex N.V. обсуждал как вариант разделение бизнеса на российское и заграничное направления. Кроме того, предполагалось, что нидерландская компания в будущем покинет состав акционеров группы, после чего управление перейдет к российскому менеджменту, напоминает «Национальная служба новостей».
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