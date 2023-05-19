Bloomberg: Потанин и Алекперов намерены купить контрольную долю в «Яндексе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
Российские активы «Яндекса» стоят около семи миллиардов долларов, сообщили в издании Фото:

Основатель инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов отправили заявки на покупку контрольной доли акций компании «Яндекс». Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Yandex NV (акционерное общество в Нидерландах, которому принадлежит 100% компании — прим. URA.RU) получила предложения от Потанина и Алекперова о покупке контрольного пакета акций доминирующей в России поисковой системы, которая оценивает российские активы компании примерно в 7 миллиардов долларов», — написали в издании.

Уточняется, что главы компании обсудят предложение от предпринимателей на следующей неделе. По данным агентства, Потанин и Алекперов намерены приобрести не менее 51% акций.

Ранее СМИ писали о претендентах на покупку российской части «Яндекса». Так, по некоторым данным, приобретением были заинтересованы бизнесмен Роман Абрамович и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов.

Также сообщалось, что совет директоров Yandex N.V. обсуждал как вариант разделение бизнеса на российское и заграничное направления. Кроме того, предполагалось, что нидерландская компания в будущем покинет состав акционеров группы, после чего управление перейдет к российскому менеджменту, напоминает «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов отправили заявки на покупку контрольной доли акций компании «Яндекс». Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. «Yandex NV (акционерное общество в Нидерландах, которому принадлежит 100% компании — прим. URA.RU) получила предложения от Потанина и Алекперова о покупке контрольного пакета акций доминирующей в России поисковой системы, которая оценивает российские активы компании примерно в 7 миллиардов долларов», — написали в издании. Уточняется, что главы компании обсудят предложение от предпринимателей на следующей неделе. По данным агентства, Потанин и Алекперов намерены приобрести не менее 51% акций. Ранее СМИ писали о претендентах на покупку российской части «Яндекса». Так, по некоторым данным, приобретением были заинтересованы бизнесмен Роман Абрамович и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Также сообщалось, что совет директоров Yandex N.V. обсуждал как вариант разделение бизнеса на российское и заграничное направления. Кроме того, предполагалось, что нидерландская компания в будущем покинет состав акционеров группы, после чего управление перейдет к российскому менеджменту, напоминает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...