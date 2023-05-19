Bloomberg: Потанин и Алекперов намерены купить контрольную долю в «Яндексе»

19 мая 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Российские активы «Яндекса» стоят около семи миллиардов долларов, сообщили в издании Фото: Анна Майорова © URA.RU Основатель инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов отправили заявки на покупку контрольной доли акций компании «Яндекс». Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. «Yandex NV (акционерное общество в Нидерландах, которому принадлежит 100% компании — прим. URA.RU) получила предложения от Потанина и Алекперова о покупке контрольного пакета акций доминирующей в России поисковой системы, которая оценивает российские активы компании примерно в 7 миллиардов долларов», — написали в издании . Уточняется, что главы компании обсудят предложение от предпринимателей на следующей неделе. По данным агентства, Потанин и Алекперов намерены приобрести не менее 51% акций. Ранее СМИ писали о претендентах на покупку российской части «Яндекса». Так, по некоторым данным, приобретением были заинтересованы бизнесмен Роман Абрамович и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Также сообщалось, что совет директоров Yandex N.V. обсуждал как вариант разделение бизнеса на российское и заграничное направления. Кроме того, предполагалось, что нидерландская компания в будущем покинет состав акционеров группы, после чего управление перейдет к российскому менеджменту, напоминает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель инвестиционной компании «Интеррос» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов отправили заявки на покупку контрольной доли акций компании «Яндекс». Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. «Yandex NV (акционерное общество в Нидерландах, которому принадлежит 100% компании — прим. URA.RU) получила предложения от Потанина и Алекперова о покупке контрольного пакета акций доминирующей в России поисковой системы, которая оценивает российские активы компании примерно в 7 миллиардов долларов», — написали в издании. Уточняется, что главы компании обсудят предложение от предпринимателей на следующей неделе. По данным агентства, Потанин и Алекперов намерены приобрести не менее 51% акций. Ранее СМИ писали о претендентах на покупку российской части «Яндекса». Так, по некоторым данным, приобретением были заинтересованы бизнесмен Роман Абрамович и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Также сообщалось, что совет директоров Yandex N.V. обсуждал как вариант разделение бизнеса на российское и заграничное направления. Кроме того, предполагалось, что нидерландская компания в будущем покинет состав акционеров группы, после чего управление перейдет к российскому менеджменту, напоминает «Национальная служба новостей».