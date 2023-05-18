Похороны бойца СВО состоятся на Николо-Архангельском кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов сообщил о гибели друга Алексея Обласова в зоне СВО, который долгое время жил и работал в Магнитогорске. Как сообщил URA.RU депутат, сегодня в Москве проходит отпевание героя спецоперации.

«Сегодня в Москве на Николо-Архангельском кладбище состоится отпевание Алексея Обласова. Светлая память добровольцу СВО. Алексей был тяжело ранен, выполняя важнейшее боевое задание. Врачи делали все, чтобы его спасти», — сообщил URA.RU Наумов.

По словам Наумова, Обласов оставил о себе светлую память в Магнитогорске как патриот, преподаватель и неравнодушный человек. Он отметил, что всегда будет помнить Алексея Обласова.

Гибель добровольца также подтвердил в своем telegram-канале сенатор РФ Сергей Перминов. Он рассказал, что Обласов погиб при исполнении воинского долга 16 мая 2023 года. После переезда из Магнитогорска в Москву Алексей выпускал журнал высшей партийной школы ЕР «Парта».

Алексей Обласов был смертельно ранен при выполнении боевого задания Фото: Станислав Наумов во «ВКонтакте»