18 мая 2023

Челябинский депутат Госдумы сообщил о гибели друга на фронте. Фото

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Храм Батурино. Курган, свеча, рпц, храм
Похороны бойца СВО состоятся на Николо-Архангельском кладбище Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов сообщил о гибели друга Алексея Обласова в зоне СВО, который долгое время жил и работал в Магнитогорске. Как сообщил URA.RU депутат, сегодня в Москве проходит отпевание героя спецоперации.

«Сегодня в Москве на Николо-Архангельском кладбище состоится отпевание Алексея Обласова. Светлая память добровольцу СВО. Алексей был тяжело ранен, выполняя важнейшее боевое задание. Врачи делали все, чтобы его спасти», — сообщил URA.RU Наумов.

По словам Наумова, Обласов оставил о себе светлую память в Магнитогорске как патриот, преподаватель и неравнодушный человек. Он отметил, что всегда будет помнить Алексея Обласова.

Гибель добровольца также подтвердил в своем telegram-канале сенатор РФ Сергей Перминов. Он рассказал, что Обласов погиб при исполнении воинского долга 16 мая 2023 года. После переезда из Магнитогорска в Москву Алексей выпускал журнал высшей партийной школы ЕР «Парта».

Алексей Обласов был смертельно ранен при выполнении боевого задания
Алексей Обласов был смертельно ранен при выполнении боевого задания
Фото:
В мирной жизни доброволец СВО занимался партийными проектами ЕР
В мирной жизни доброволец СВО занимался партийными проектами ЕР

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Депутат Госдумы из Челябинской области, зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов сообщил о гибели друга Алексея Обласова в зоне СВО, который долгое время жил и работал в Магнитогорске. Как сообщил URA.RU депутат, сегодня в Москве проходит отпевание героя спецоперации. «Сегодня в Москве на Николо-Архангельском кладбище состоится отпевание Алексея Обласова. Светлая память добровольцу СВО. Алексей был тяжело ранен, выполняя важнейшее боевое задание. Врачи делали все, чтобы его спасти», — сообщил URA.RU Наумов. По словам Наумова, Обласов оставил о себе светлую память в Магнитогорске как патриот, преподаватель и неравнодушный человек. Он отметил, что всегда будет помнить Алексея Обласова. Гибель добровольца также подтвердил в своем telegram-канале сенатор РФ Сергей Перминов. Он рассказал, что Обласов погиб при исполнении воинского долга 16 мая 2023 года. После переезда из Магнитогорска в Москву Алексей выпускал журнал высшей партийной школы ЕР «Парта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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