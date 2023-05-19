В Октябрьском районе Екатеринбурга стартовал суд, где вынесут приговор экс-мэру уральской столицы Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.
Ранее URA.RU писало, что в отношении Евгения Ройзмана* было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ) после одного из его выступлений на стриме. Экс-мэра Екатеринбурга задержали 24 августа. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы.
14:2119.05.2023 У зала Октябрьского районного суда собрались десятки журналистов и слушателей. Для посетителей подготовили отдельный зал с видеотрансляцией.
14:2219.05.2023 На заседание пришел глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, которого ранее осудили за дискредитацию армии РФ.
14:2319.05.2023 Журналистов начали запускать в здание суда. Очередь из прессы и слушателей растянулась на всю площадь перед судом.
14:2719.05.2023 К суду приехал Ройзман*. Он впервые посещает заседание по этому делу в черной футболке.
В Октябрьском районе Екатеринбурга стартовал суд, где вынесут приговор экс-мэру уральской столицы Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. Ранее URA.RU писало, что в отношении Евгения Ройзмана* было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ) после одного из его выступлений на стриме. Экс-мэра Екатеринбурга задержали 24 августа. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы. 14:21 19.05.2023 У зала Октябрьского районного суда собрались десятки журналистов и слушателей. Для посетителей подготовили отдельный зал с видеотрансляцией. 14:22 19.05.2023 На заседание пришел глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, которого ранее осудили за дискредитацию армии РФ. 14:23 19.05.2023 Журналистов начали запускать в здание суда. Очередь из прессы и слушателей растянулась на всю площадь перед судом. 14:27 19.05.2023 К суду приехал Ройзман*. Он впервые посещает заседание по этому делу в черной футболке. 14:31 19.05.2023 В считанные минуты в Октябрьском районном суде Екатеринбурга озвучат приговор по уголовному делу Ройзмана*. 14:32 19.05.2023 Все ждут судью Николая Тараненко. 14:38 19.05.2023 Ройзману* вынесли приговор. Ему назначили штраф 260 тысяч рублей. 14:43 19.05.2023 Ройзман подписывает документы в зале суда. После этого он даст комментарий журналистам. 14:45 19.05.2023 У суда собралась толпа, встречающих Ройзмана. Они аплодируют экс-мэру. 14:46 19.05.2023 «Это стало неожиданно. Я считаю, что это оправдательный приговор», — Ройзман. 14:47 19.05.2023 Ройзман извинился, что вчера во время последнего слова не поблагодарил Наину Ельцину. 14:49 19.05.2023 «Мы люди трезвые, все понимаем», — ответил Ройзман на вопрос, будет ли он обжаловать дело. 14:51 19.05.2023 Ройзман пожелал пришедшим удачи и уходит с адвокатами. 14:56 19.05.2023 К суду подъехала машина Росгвардии. 14:57 19.05.2023 В зал суда зашли четыре бойца Росгвардии в касках. Все сторонники Ройзмана находятся на улице. 14:59 19.05.2023 Адвокат Ройзмана заявил, что не исключает, что будет обжалование. Через 15 суток вступит в законную силу приговор, там все станет понятно. 15:00 19.05.2023 Завтра Евгений Ройзман* выйдет на пробежку. С пирогами! В 10 утра от Ротонды. 15:01 19.05.2023 Адвокат Ройзмана назвал главный фактор, обеспечивший мягкий приговор. «Я думаю, что решающий фактор такого решения — поддержка народа», — заявил он. 15:05 19.05.2023 «Сотрудники Росгвардии прибыли в Октябрьский районный из-за сообщений о минировании», — передает журналист агентства. 15:05 19.05.2023 Сотрудники Росгвардии вышли из здания и садятся в машину. 15:08 19.05.2023 Ройзман попрощался под аплодисменты. На этом мы завершаем нашу трансляцию из Октябрьского суда Екатеринбурга. *Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов