В Екатеринбурге выносят приговор экс-мэру Ройзману*. Онлайн-трансляция

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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгению Ройзману* сегодня, 19 мая, вынесут приговор Фото:

В Октябрьском районе Екатеринбурга стартовал суд, где вынесут приговор экс-мэру уральской столицы Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU писало, что в отношении Евгения Ройзмана* было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ) после одного из его выступлений на стриме. Экс-мэра Екатеринбурга задержали 24 августа. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы.

14:21 19.05.2023 У зала Октябрьского районного суда собрались десятки журналистов и слушателей. Для посетителей подготовили отдельный зал с видеотрансляцией.

14:22 19.05.2023 На заседание пришел глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, которого ранее осудили за дискредитацию армии РФ.

14:23 19.05.2023 Журналистов начали запускать в здание суда. Очередь из прессы и слушателей растянулась на всю площадь перед судом.

14:27 19.05.2023 К суду приехал Ройзман*. Он впервые посещает заседание по этому делу в черной футболке.

Ройзмана* судят за дискредитацию армии РФ
Ройзмана* судят за дискредитацию армии РФ
Фото:

14:31 19.05.2023 В считанные минуты в Октябрьском районном суде Екатеринбурга озвучат приговор по уголовному делу Ройзмана*.

14:32 19.05.2023 Все ждут судью Николая Тараненко.

14:38 19.05.2023 Ройзману* вынесли приговор. Ему назначили штраф 260 тысяч рублей.

Суд назначил штраф в размере 260 рублей экс-мэру Ройзману*
Суд назначил штраф в размере 260 рублей экс-мэру Ройзману*
Фото:

14:43 19.05.2023 Ройзман подписывает документы в зале суда. После этого он даст комментарий журналистам.

14:45 19.05.2023 У суда собралась толпа, встречающих Ройзмана. Они аплодируют экс-мэру.

Ройзман* подписывает судебные документы
Ройзман* подписывает судебные документы
Фото:

14:46 19.05.2023 «Это стало неожиданно. Я считаю, что это оправдательный приговор», — Ройзман.

14:47 19.05.2023 Ройзман извинился, что вчера во время последнего слова не поблагодарил Наину Ельцину.

14:49 19.05.2023 «Мы люди трезвые, все понимаем», — ответил Ройзман на вопрос, будет ли он обжаловать дело.

14:51 19.05.2023 Ройзман пожелал пришедшим удачи и уходит с адвокатами.

Ройзман* после оглашения приговора направился к автомобилю вместе с адвокатами
Ройзман* после оглашения приговора направился к автомобилю вместе с адвокатами
Фото:

14:56 19.05.2023 К суду подъехала машина Росгвардии.

14:57 19.05.2023 В зал суда зашли четыре бойца Росгвардии в касках. Все сторонники Ройзмана находятся на улице.

14:59 19.05.2023 Адвокат Ройзмана заявил, что не исключает, что будет обжалование. Через 15 суток вступит в законную силу приговор, там все станет понятно.

Адвокат Идамжапов пока не дал четких разъяснений на вопрос об обжаловании приговора
Адвокат Идамжапов пока не дал четких разъяснений на вопрос об обжаловании приговора

15:00 19.05.2023 Завтра Евгений Ройзман* выйдет на пробежку. С пирогами! В 10 утра от Ротонды.

15:01 19.05.2023 Адвокат Ройзмана назвал главный фактор, обеспечивший мягкий приговор. «Я думаю, что решающий фактор такого решения — поддержка народа», — заявил он.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов завил, что мягкий приговор вынесен благодаря поддержке общественности
Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов завил, что мягкий приговор вынесен благодаря поддержке общественности
Фото:

15:05 19.05.2023 «Сотрудники Росгвардии прибыли в Октябрьский районный из-за сообщений о минировании», — передает журналист агентства.

15:05 19.05.2023 Сотрудники Росгвардии вышли из здания и садятся в машину.

15:08 19.05.2023 Ройзман попрощался под аплодисменты. На этом мы завершаем нашу трансляцию из Октябрьского суда Екатеринбурга.

Суд назначил экс-мэру Ройзману* 260 тысяч рублей
Суд назначил экс-мэру Ройзману* 260 тысяч рублей
Фото:

*Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов

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В Октябрьском районе Екатеринбурга стартовал суд, где вынесут приговор экс-мэру уральской столицы Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. Ранее URA.RU писало, что в отношении Евгения Ройзмана* было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ) после одного из его выступлений на стриме. Экс-мэра Екатеринбурга задержали 24 августа. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы. 14:21 19.05.2023 У зала Октябрьского районного суда собрались десятки журналистов и слушателей. Для посетителей подготовили отдельный зал с видеотрансляцией. 14:22 19.05.2023 На заседание пришел глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, которого ранее осудили за дискредитацию армии РФ. 14:23 19.05.2023 Журналистов начали запускать в здание суда. Очередь из прессы и слушателей растянулась на всю площадь перед судом. 14:27 19.05.2023 К суду приехал Ройзман*. Он впервые посещает заседание по этому делу в черной футболке. 14:31 19.05.2023 В считанные минуты в Октябрьском районном суде Екатеринбурга озвучат приговор по уголовному делу Ройзмана*. 14:32 19.05.2023 Все ждут судью Николая Тараненко. 14:38 19.05.2023 Ройзману* вынесли приговор. Ему назначили штраф 260 тысяч рублей. 14:43 19.05.2023 Ройзман подписывает документы в зале суда. После этого он даст комментарий журналистам. 14:45 19.05.2023 У суда собралась толпа, встречающих Ройзмана. Они аплодируют экс-мэру. 14:46 19.05.2023 «Это стало неожиданно. Я считаю, что это оправдательный приговор», — Ройзман. 14:47 19.05.2023 Ройзман извинился, что вчера во время последнего слова не поблагодарил Наину Ельцину. 14:49 19.05.2023 «Мы люди трезвые, все понимаем», — ответил Ройзман на вопрос, будет ли он обжаловать дело. 14:51 19.05.2023 Ройзман пожелал пришедшим удачи и уходит с адвокатами. 14:56 19.05.2023 К суду подъехала машина Росгвардии. 14:57 19.05.2023 В зал суда зашли четыре бойца Росгвардии в касках. Все сторонники Ройзмана находятся на улице. 14:59 19.05.2023 Адвокат Ройзмана заявил, что не исключает, что будет обжалование. Через 15 суток вступит в законную силу приговор, там все станет понятно. 15:00 19.05.2023 Завтра Евгений Ройзман* выйдет на пробежку. С пирогами! В 10 утра от Ротонды. 15:01 19.05.2023 Адвокат Ройзмана назвал главный фактор, обеспечивший мягкий приговор. «Я думаю, что решающий фактор такого решения — поддержка народа», — заявил он. 15:05 19.05.2023 «Сотрудники Росгвардии прибыли в Октябрьский районный из-за сообщений о минировании», — передает журналист агентства. 15:05 19.05.2023 Сотрудники Росгвардии вышли из здания и садятся в машину. 15:08 19.05.2023 Ройзман попрощался под аплодисменты. На этом мы завершаем нашу трансляцию из Октябрьского суда Екатеринбурга. *Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
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