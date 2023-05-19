Евгению Ройзману* сегодня, 19 мая, вынесут приговор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Октябрьском районе Екатеринбурга стартовал суд, где вынесут приговор экс-мэру уральской столицы Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU писало, что в отношении Евгения Ройзмана* было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ) после одного из его выступлений на стриме. Экс-мэра Екатеринбурга задержали 24 августа. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы.

14:21 У зала Октябрьского районного суда собрались десятки журналистов и слушателей. Для посетителей подготовили отдельный зал с видеотрансляцией.

14:22 На заседание пришел глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, которого ранее осудили за дискредитацию армии РФ.

14:23 Журналистов начали запускать в здание суда. Очередь из прессы и слушателей растянулась на всю площадь перед судом.

14:27 К суду приехал Ройзман*. Он впервые посещает заседание по этому делу в черной футболке.

Ройзмана* судят за дискредитацию армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

14:31 В считанные минуты в Октябрьском районном суде Екатеринбурга озвучат приговор по уголовному делу Ройзмана*.

14:32 Все ждут судью Николая Тараненко.

14:38 Ройзману* вынесли приговор. Ему назначили штраф 260 тысяч рублей.

Суд назначил штраф в размере 260 рублей экс-мэру Ройзману* Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

14:43 Ройзман подписывает документы в зале суда. После этого он даст комментарий журналистам.

14:45 У суда собралась толпа, встречающих Ройзмана. Они аплодируют экс-мэру.

Ройзман* подписывает судебные документы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

14:46 «Это стало неожиданно. Я считаю, что это оправдательный приговор», — Ройзман.

14:47 Ройзман извинился, что вчера во время последнего слова не поблагодарил Наину Ельцину.

14:49 «Мы люди трезвые, все понимаем», — ответил Ройзман на вопрос, будет ли он обжаловать дело.

14:51 Ройзман пожелал пришедшим удачи и уходит с адвокатами.

Ройзман* после оглашения приговора направился к автомобилю вместе с адвокатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

14:56 К суду подъехала машина Росгвардии.

14:57 В зал суда зашли четыре бойца Росгвардии в касках. Все сторонники Ройзмана находятся на улице.

14:59 Адвокат Ройзмана заявил, что не исключает, что будет обжалование. Через 15 суток вступит в законную силу приговор, там все станет понятно.

Адвокат Идамжапов пока не дал четких разъяснений на вопрос об обжаловании приговора

15:00 Завтра Евгений Ройзман* выйдет на пробежку. С пирогами! В 10 утра от Ротонды.

15:01 Адвокат Ройзмана назвал главный фактор, обеспечивший мягкий приговор. «Я думаю, что решающий фактор такого решения — поддержка народа», — заявил он.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов завил, что мягкий приговор вынесен благодаря поддержке общественности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

15:05 «Сотрудники Росгвардии прибыли в Октябрьский районный из-за сообщений о минировании», — передает журналист агентства.

15:05 Сотрудники Росгвардии вышли из здания и садятся в машину.

15:08 Ройзман попрощался под аплодисменты. На этом мы завершаем нашу трансляцию из Октябрьского суда Екатеринбурга.

Суд назначил экс-мэру Ройзману* 260 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

*Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов