18 мая 2023

В Челябинской области установится сухая и жаркая погода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая набережная возле Мегаполиса. Челябинск, прогулка, лето, отдых, набережная реки миасс, общественное пространство
Столбики термометров в регионе могут достигнуть отметки в 27 градусов тепла Фото:

В Челябинской области установится жаркая погода, преимущественно без осадков, с 20 по 22 мая. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью 20 и 21 мая в регионе местами возможны заморозки до минус трех градусов. Ночные температуры с 20 по 22 мая будут колебаться с плюс одного до десяти градусов. Днем в субботу воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. 21 и 22 мая установится жаркая погода с температурой, достигающей плюс 27 градусов. Сильных дождей в эти три дня не предвидится», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске ночных морозов не ожидается. По прогнозам синоптиков, с 20 по 22 мая осадков и сильного ветра не будет. Дневная температура будет колебаться в пределах плюс 21-25 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 5-10 градусов.

По прогнозам синоптиков, в регионе с 20 по 22 мая будет переменная облачность и преимущественно без осадков
По прогнозам синоптиков, в регионе с 20 по 22 мая будет переменная облачность и преимущественно без осадков
В Челябинске с 20 по 22 мая будет теплая погода с температурой до плюс 25 градусов
В Челябинске с 20 по 22 мая будет теплая погода с температурой до плюс 25 градусов

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В Челябинской области установится жаркая погода, преимущественно без осадков, с 20 по 22 мая. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Ночью 20 и 21 мая в регионе местами возможны заморозки до минус трех градусов. Ночные температуры с 20 по 22 мая будут колебаться с плюс одного до десяти градусов. Днем в субботу воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. 21 и 22 мая установится жаркая погода с температурой, достигающей плюс 27 градусов. Сильных дождей в эти три дня не предвидится», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске ночных морозов не ожидается. По прогнозам синоптиков, с 20 по 22 мая осадков и сильного ветра не будет. Дневная температура будет колебаться в пределах плюс 21-25 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 5-10 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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