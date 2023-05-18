Столбики термометров в регионе могут достигнуть отметки в 27 градусов тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области установится жаркая погода, преимущественно без осадков, с 20 по 22 мая. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью 20 и 21 мая в регионе местами возможны заморозки до минус трех градусов. Ночные температуры с 20 по 22 мая будут колебаться с плюс одного до десяти градусов. Днем в субботу воздух прогреется до 18-23 градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. 21 и 22 мая установится жаркая погода с температурой, достигающей плюс 27 градусов. Сильных дождей в эти три дня не предвидится», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске ночных морозов не ожидается. По прогнозам синоптиков, с 20 по 22 мая осадков и сильного ветра не будет. Дневная температура будет колебаться в пределах плюс 21-25 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 5-10 градусов.

По прогнозам синоптиков, в регионе с 20 по 22 мая будет переменная облачность и преимущественно без осадков Скрин: сайт Челябгидрометцентра