В Минобороны Украины признали, что военные РФ продвинулись в Артемовске

Продвижение российских бойцов в Артемовске (Бахмуте) «видно и понятно». К тому же, Вооруженные силы (ВС) России имеют преимущество в численности и количестве вооружения. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Продвижение [российских военных] в городе, видно и понятно», — сказала Анна Маляр в эфире телеканала «Рада». Она также сказала, что армия России имеет преимущество в числе и в количестве вооружения.
Кроме того, она подчеркнула, что в северной и южной частях Артемовска ВСУ трудно выполнять боевые задания. «Каждый метр — почти как километр», — заключила замглавы минобороны.
Бои за Артемовск начались в августе 2022 года. За это время российские бойцы значительно продвинулись в освобождении города. Так, накануне, в Минобороны РФ сообщили, что в районе города Часов Яр в ДНР ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепление в город, пишет «Ридус». Также СМИ со ссылкой на военных писали, что до освобождения Артемовска осталось
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