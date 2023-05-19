В Минобороны Украины признали, что военные РФ продвинулись в Артемовске

Замминистра обороны Украины Маляр: продвижение ВС РФ в Артемовске «видно и понятно»
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, ВСУ, сво, подбитый танк
ВС РФ имеют преимущество в количестве вооружения в боях за Артемовск, сказала Анна Маляр Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Продвижение российских бойцов в Артемовске (Бахмуте) «видно и понятно». К тому же, Вооруженные силы (ВС) России имеют преимущество в численности и количестве вооружения. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Продвижение [российских военных] в городе, видно и понятно», — сказала Анна Маляр в эфире телеканала «Рада». Она также сказала, что армия России имеет преимущество в числе и в количестве вооружения.

Кроме того, она подчеркнула, что в северной и южной частях Артемовска ВСУ трудно выполнять боевые задания. «Каждый метр — почти как километр», — заключила замглавы минобороны.

Бои за Артемовск начались в августе 2022 года. За это время российские бойцы значительно продвинулись в освобождении города. Так, накануне, в Минобороны РФ сообщили, что в районе города Часов Яр в ДНР ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепление в город, пишет «Ридус». Также СМИ со ссылкой на военных писали, что до освобождения Артемовска осталось пройти около полутора километров, передает Pravda.Ru.

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Продвижение российских бойцов в Артемовске (Бахмуте) «видно и понятно». К тому же, Вооруженные силы (ВС) России имеют преимущество в численности и количестве вооружения. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Продвижение [российских военных] в городе, видно и понятно», — сказала Анна Маляр в эфире телеканала «Рада». Она также сказала, что армия России имеет преимущество в числе и в количестве вооружения. Кроме того, она подчеркнула, что в северной и южной частях Артемовска ВСУ трудно выполнять боевые задания. «Каждый метр — почти как километр», — заключила замглавы минобороны. Бои за Артемовск начались в августе 2022 года. За это время российские бойцы значительно продвинулись в освобождении города. Так, накануне, в Минобороны РФ сообщили, что в районе города Часов Яр в ДНР ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали подкрепление в город, пишет «Ридус». Также СМИ со ссылкой на военных писали, что до освобождения Артемовска осталось пройти около полутора километров, передает Pravda.Ru.
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