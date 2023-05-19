В Екатеринбурге заминировали суд, в котором рассматривали дело Ройзмана*

В Екатеринбурге заминировали Октябрьский суд, где час назад вынесли приговор экс-мэру города Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) по делу о дискредитации армии России из-за стрима. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«К суду пригнали Росгвардию. Говорят, что суд заминирован», — передает корреспондент.
За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее в Екатеринбурге силовикам пришлось выехать на проверку после сообщений о минировании библиотеки Белинского, библиотечного центра Екатеринбурга и муниципального объединения библиотек. Работа некоторых учреждений была временно приостановлена.
*Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
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