В Екатеринбурге заминировали суд, в котором рассматривали дело Ройзмана*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс в отношении ресторатора Евгения Кексина в Ленинском районном суде. Екатеринбург, процесс, зал суда, полиция, судья, суд, судебный процесс
Час назад в зале суда решалась судьба политика Ройзмана Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

В Екатеринбурге заминировали Октябрьский суд, где час назад вынесли приговор экс-мэру города Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) по делу о дискредитации армии России из-за стрима. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«К суду пригнали Росгвардию. Говорят, что суд заминирован», — передает корреспондент.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Екатеринбурге силовикам пришлось выехать на проверку после сообщений о минировании библиотеки Белинского, библиотечного центра Екатеринбурга и муниципального объединения библиотек. Работа некоторых учреждений была временно приостановлена.

*Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге заминировали Октябрьский суд, где час назад вынесли приговор экс-мэру города Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) по делу о дискредитации армии России из-за стрима. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «К суду пригнали Росгвардию. Говорят, что суд заминирован», — передает корреспондент. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Екатеринбурге силовикам пришлось выехать на проверку после сообщений о минировании библиотеки Белинского, библиотечного центра Екатеринбурга и муниципального объединения библиотек. Работа некоторых учреждений была временно приостановлена. *Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...