В Екатеринбурге заминировали суд, в котором рассматривали дело Ройзмана*

Час назад в зале суда решалась судьба политика Ройзмана Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

В Екатеринбурге заминировали Октябрьский суд, где час назад вынесли приговор экс-мэру города Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) по делу о дискредитации армии России из-за стрима. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«К суду пригнали Росгвардию. Говорят, что суд заминирован», — передает корреспондент.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Екатеринбурге силовикам пришлось выехать на проверку после сообщений о минировании библиотеки Белинского, библиотечного центра Екатеринбурга и муниципального объединения библиотек. Работа некоторых учреждений была временно приостановлена.

*Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов