ВЦИОМ: Путина поддерживают 80% россиян

Степень доверия российских граждан к деятельности президента России Владимира Путина находится на уровне 79-80% процентов. Об этом свидетельствуют опросы Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,1% участников опроса», — сообщили во ВЦИОМ. По данным ФОМ, работу Владимира Путина как хорошую оценили 79% россиян.
По результатам ВЦИОМ, одобрительно к деятельности президента относятся 76,4% россиян. Работу российского правительства и премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 50,2% и 52,5% российских граждан соответственно.
Ранее сообщалось о рейтингах Владимира Путина в России. В марте и апреле об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных.
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