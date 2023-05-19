ВЦИОМ: Путина поддерживают 80% россиян

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Уровень доверия к президенту в России остается стабильным Фото:

Степень доверия российских граждан к деятельности президента России Владимира Путина находится на уровне 79-80% процентов. Об этом свидетельствуют опросы Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,1% участников опроса», — сообщили во ВЦИОМ. По данным ФОМ, работу Владимира Путина как хорошую оценили 79% россиян.

По результатам ВЦИОМ, одобрительно к деятельности президента относятся 76,4% россиян. Работу российского правительства и премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 50,2% и 52,5% российских граждан соответственно.

Ранее сообщалось о рейтингах Владимира Путина в России. В марте и апреле об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных.

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Степень доверия российских граждан к деятельности президента России Владимира Путина находится на уровне 79-80% процентов. Об этом свидетельствуют опросы Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,1% участников опроса», — сообщили во ВЦИОМ. По данным ФОМ, работу Владимира Путина как хорошую оценили 79% россиян. По результатам ВЦИОМ, одобрительно к деятельности президента относятся 76,4% россиян. Работу российского правительства и премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 50,2% и 52,5% российских граждан соответственно. Ранее сообщалось о рейтингах Владимира Путина в России. В марте и апреле об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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