Конкурс на должность главы администрации Тазовского района ЯНАО объявят в эти выходные. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.
«Конкурс на пост главы района в выходные объявят», — сообщил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Экс-глава района Василий Паршаков досрочно сложил полномочия и получил мандат депутата заксобрания региона. Пост главы прочат чиновнику правительства, бывшему руководителю департамента агропромышленного комплекса Виктору Югаю, которого губернатор Дмитрий Артюхов направил в район заместителем главы с последующим повышением.
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