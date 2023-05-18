В выходные начнется конкурс на должность главы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Конкурс на должность главы администрации Тазовского района ЯНАО объявят в эти выходные. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Конкурс на пост главы района в выходные объявят», — сообщил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Экс-глава района Василий Паршаков досрочно сложил полномочия и получил мандат депутата заксобрания региона. Пост главы прочат чиновнику правительства, бывшему руководителю департамента агропромышленного комплекса Виктору Югаю, которого губернатор Дмитрий Артюхов направил в район заместителем главы с последующим повышением.