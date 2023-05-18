18 мая 2023
17 мая 2023

Власти ЯНАО объявят конкурс на пост главы района. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Пермь, чиновник, власть, портфель, должность, вакансия, назначение, коррупция
В выходные начнется конкурс на должность главы Фото:

Конкурс на должность главы администрации Тазовского района ЯНАО объявят в эти выходные. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Конкурс на пост главы района в выходные объявят», — сообщил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Экс-глава района Василий Паршаков досрочно сложил полномочия и получил мандат депутата заксобрания региона. Пост главы прочат чиновнику правительства, бывшему руководителю департамента агропромышленного комплекса Виктору Югаю, которого губернатор Дмитрий Артюхов направил в район заместителем главы с последующим повышением.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конкурс на должность главы администрации Тазовского района ЯНАО объявят в эти выходные. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Конкурс на пост главы района в выходные объявят», — сообщил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Экс-глава района Василий Паршаков досрочно сложил полномочия и получил мандат депутата заксобрания региона. Пост главы прочат чиновнику правительства, бывшему руководителю департамента агропромышленного комплекса Виктору Югаю, которого губернатор Дмитрий Артюхов направил в район заместителем главы с последующим повышением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...