18 мая 2023

На тюменских АЗС резко выросли цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС Лукойл. Пермь, бензин, азс лукойл, азс, заправка авто
В Тюменской области подорожал бензин марки АИ-95 Фото:

На АЗС Тюменской области резко выросла стоимость бензина марки АИ-95. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию.

«АИ-95 подорожал почти на всех тюменских заправках. Стоит уже почти 50 рублей за литр. Видимо, еще месяц — два, и будет стоить дороже 50 рублей. Топливо почти каждый месяц дорожает на 20 — 30 копеек. Это очень заметно и уже начинает бить по карману», — сообщил агентству один и тюменских автолюбителей.

По данным сервиса мониторинга цен на топливо Benzin Price, стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС Тюменской области выросла до 49 рублей, 50 копеек за литр. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подорожал бензин марки АИ-92. Средняя стоимость литра топлива выросла до 48 рублей, 35 копеек.

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На АЗС Тюменской области резко выросла стоимость бензина марки АИ-95. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию. «АИ-95 подорожал почти на всех тюменских заправках. Стоит уже почти 50 рублей за литр. Видимо, еще месяц — два, и будет стоить дороже 50 рублей. Топливо почти каждый месяц дорожает на 20 — 30 копеек. Это очень заметно и уже начинает бить по карману», — сообщил агентству один и тюменских автолюбителей. По данным сервиса мониторинга цен на топливо Benzin Price, стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС Тюменской области выросла до 49 рублей, 50 копеек за литр. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подорожал бензин марки АИ-92. Средняя стоимость литра топлива выросла до 48 рублей, 35 копеек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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