На тюменских АЗС резко выросли цены на бензин

19 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Тюменской области подорожал бензин марки АИ-95 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На АЗС Тюменской области резко выросла стоимость бензина марки АИ-95. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию. «АИ-95 подорожал почти на всех тюменских заправках. Стоит уже почти 50 рублей за литр. Видимо, еще месяц — два, и будет стоить дороже 50 рублей. Топливо почти каждый месяц дорожает на 20 — 30 копеек. Это очень заметно и уже начинает бить по карману», — сообщил агентству один и тюменских автолюбителей. По данным сервиса мониторинга цен на топливо Benzin Price, стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС Тюменской области выросла до 49 рублей, 50 копеек за литр. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подорожал бензин марки АИ-92. Средняя стоимость литра топлива выросла до 48 рублей, 35 копеек.

На АЗС Тюменской области резко выросла стоимость бензина марки АИ-95. Об этом URA.RU рассказали автолюбители, обратившиеся в редакцию. «АИ-95 подорожал почти на всех тюменских заправках. Стоит уже почти 50 рублей за литр. Видимо, еще месяц — два, и будет стоить дороже 50 рублей. Топливо почти каждый месяц дорожает на 20 — 30 копеек. Это очень заметно и уже начинает бить по карману», — сообщил агентству один и тюменских автолюбителей. По данным сервиса мониторинга цен на топливо Benzin Price, стоимость бензина марки АИ-95 на АЗС Тюменской области выросла до 49 рублей, 50 копеек за литр. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подорожал бензин марки АИ-92. Средняя стоимость литра топлива выросла до 48 рублей, 35 копеек.