Креативный дуэт из ХМАО вошел в список лучших лекторов России

Роман Войко и Владимир Ханжин стали победителями проекта «Лига Лекторов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники креативного дуэта «Молодцы» из Сургута Роман Войко (проректор Сургутского государственного педуниверситета) и Владимир Ханжин (бизнес-тренер и писатель) стали победителями федерального проекта «Лига Лекторов». Это масштабный конкурс для просветителей, где любой может попробовать себя в качестве лектора. Впечатлениями о конкурсе югорчане поделились с URA.RU.

«Если уж совсем положа руку на сердце, то ехал за компанию с Романом. Это, конечно, один из моментов. Во-вторых, решился участвовать, чтобы получить обратную связь о своих лекциях. Хотелось узнать, заходит это или нет на опытной, так скажем, маститый аудитории. Ну и за контактами. Получил, конечно, даже больше чем хотел. Выиграл спецприз от «Эксмо»» — сертификат на издание книги», — рассказал журналисту агентства Ханжин.

Свои выступления югорчане посвятили теме коммуникаций и публичных выступлений. В финале конкурса участники проводили лекции в пяти ведущих российских вузах. Сургутяне выступали перед аудиториями Высшей школы экономики и Московского авиационного института. «Говорили о том, каким образом нужно общаться с аудиторией, как работать с возражениями, каким образом справляться с волнением во время публичных выступлений. Так или иначе, все выступления были про коммуникацию людей», — добавил Войко.

В этом году в «Лиге Лекторов» участвовало более девяти тысяч участников со всей России. Проект организован просветительским обществом «Знание», которое популяризирует науку, поддерживает ученых и креативных россиян.