Медведев: за пять месяцев ВС РФ приняли 117 тысяч добровольцев-контрактников 19 мая 2023 в 18:23 Размер текста - 17 + С января 2023 года на службу было набрано 117 тысяч контрактников, сообщил Дмитрий Медведев Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала 2023 года в ВС РФ было набрано более 117 тысяч человек на контрактную службу. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «С 1 января 2023 года в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек», — заявил Медведев. Его слова приводит РИА Новости. С начала 2023 года в ВС РФ было набрано более 117 тысяч человек на контрактную службу. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «С 1 января 2023 года в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек», — заявил Медведев. Его слова приводит РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям