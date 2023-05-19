Медведев: за пять месяцев ВС РФ приняли 117 тысяч добровольцев-контрактников

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С января 2023 года на службу было набрано 117 тысяч контрактников, сообщил Дмитрий Медведев Фото:

С начала 2023 года в ВС РФ было набрано более 117 тысяч человек на контрактную службу. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«С 1 января 2023 года в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек», — заявил Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

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С начала 2023 года в ВС РФ было набрано более 117 тысяч человек на контрактную службу. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «С 1 января 2023 года в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек», — заявил Медведев. Его слова приводит РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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