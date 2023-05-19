Мэр Екатеринбурга будет по-новому общаться с горожанами — чтобы не было отписок

19 мая 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Задумку Алексея Орлова презентуют в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Летом в Екатеринбурге заработает интерактивная программа связи жителей с главой города. Об этом мэр Алексей Орлов рассказал на встрече с редакторами URA.RU. «Я ее [программу] заказал сразу, как вступил в должность, чтобы иметь возможность видеть запросы горожан. Пока ждали от программистов разработку, мы сильно исправили и действующую систему работы с обращениями, но автоматизация выведет эту работу на совсем иной уровень. Потому что сейчас еще бывают инциденты», — поделился Орлов. И привел в пример случай с участником Великой Отечественной войны: «Недавно ему пришло предписание сменить газовую плиту. Он написал мне письмо, а оно до меня не дошло — аппарат отправил моему заму, чьи сотрудники со ссылками на множество законов отказали ветерану. Я все равно узнал об этой ситуации, вызвонил этого зама, и быстро оказалось, что мэрия действительно поменять плиту не может, но у газовиков для этого есть отдельная программа. И мы вместо отказа, конечно, должны были состыковать газовиков и ветерана. Что и случилось, плиту поменяли. Автора ответа депремировали. К сожалению, такой формальный подход к делу еще встречается. Новое приложение должно снизить число этих инцидентов». Источник агентства в команде мэра уточнил, что новый «ситуационный центр», разработанный лично для Орлова, не надо путать с приложением «Активный Екатеринбург» — у них разный функционал. При помощи «ситцентра» мэр, например, сможет в онлайн-режиме получать любую статистическую информацию, сведения о земельных участках и объектах. «Единственное, что у них общее, — это как раз вкладка, позволяющая видеть письма и сообщения от жителей города», — добавил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Летом в Екатеринбурге заработает интерактивная программа связи жителей с главой города. Об этом мэр Алексей Орлов рассказал на встрече с редакторами URA.RU. «Я ее [программу] заказал сразу, как вступил в должность, чтобы иметь возможность видеть запросы горожан. Пока ждали от программистов разработку, мы сильно исправили и действующую систему работы с обращениями, но автоматизация выведет эту работу на совсем иной уровень. Потому что сейчас еще бывают инциденты», — поделился Орлов. И привел в пример случай с участником Великой Отечественной войны: «Недавно ему пришло предписание сменить газовую плиту. Он написал мне письмо, а оно до меня не дошло — аппарат отправил моему заму, чьи сотрудники со ссылками на множество законов отказали ветерану. Я все равно узнал об этой ситуации, вызвонил этого зама, и быстро оказалось, что мэрия действительно поменять плиту не может, но у газовиков для этого есть отдельная программа. И мы вместо отказа, конечно, должны были состыковать газовиков и ветерана. Что и случилось, плиту поменяли. Автора ответа депремировали. К сожалению, такой формальный подход к делу еще встречается. Новое приложение должно снизить число этих инцидентов». Источник агентства в команде мэра уточнил, что новый «ситуационный центр», разработанный лично для Орлова, не надо путать с приложением «Активный Екатеринбург» — у них разный функционал. При помощи «ситцентра» мэр, например, сможет в онлайн-режиме получать любую статистическую информацию, сведения о земельных участках и объектах. «Единственное, что у них общее, — это как раз вкладка, позволяющая видеть письма и сообщения от жителей города», — добавил собеседник.