Путин пообещал уговорить бойца, потерявшего ноги на СВО, сделать протезы

Президент России Владимир Путин пообещал уговорить ополченца Донбасса Рафи Джабара сделать протезы ног. Боец потерял ноги во время спецоперации на Украине. Обещание дал Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям.
«Что касается его здоровья и восстановления — мы поговорим с ним отдельно. Уверен, мы эту проблему решим», — заявил Путин. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов представил Путину Джабара, попросил президента уговорить бойца сделать протезы ног. Сам Джабар рассказал, как народ Донбасса помогал ему выжить, переливая кровь двое суток.
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