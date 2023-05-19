ФСБ разгромила межрегиональную преступную группу в Челябинске

Компании платили деньги «своему человеку», чтобы получить контракты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из центрального аппарата ведомства пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. Столичная и челябинская компании с помощью откатов и взяток получали контракты на обслуживание дорожной техники в Челябинске. Как сообщил URA.RU источник в судебной системе, фигуранты дела были задержаны, 19 мая им избрали меру пресечения.

«Главный инженер МУП „Служба организации движения“ Челябинска получал от представителей крупного поставщика автомобильных запчастей из Москвы и организации из Челябинска взятки в особо крупном размере. Деньги поступали ему через посредников. За вознаграждение он выбивал для компаний контракты, принимал по факту не выполненные работы», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в отношении четырех фигурантов ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5. ст. 290 УК РФ («дача и получение взятки, посредничество во взяточничестве»). Двоим из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одного отправили под домашний арест, на последнего наложили запрет определенных действий.

URA.RU пыталось связаться с «Службой организации движения». Там на звонок не ответили. В компанию был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе центрального аппарата СК РФ также на запрос не ответили. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.