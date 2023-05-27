Подполковник раскрыл, как Зеленский подписал себе смертельный приговор

Подполковник Иванников предрек инсценировку суицида Зеленского Западом

27 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский дал повод для инсценировки собственной смерти, рассказав про личное оружие, считает Олег Иванников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, рассказав о своем оружии, дал возможность Западу скрыть его устранение под видом суицида. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Я считаю, что когда Зеленский обсуждал наличие у него короткоствольного огнестрельного оружия с одним из украинских журналистов, фактически подписал себе смертный приговор. Западу для того, чтобы обсуждать прекращение боевых действий с Россией, Зеленский не нужен. Скорее всего, будет инсценировка, связанная с его суицидом. Вот в данном случае его покровители, вероятно, сыграют с ним комбинацию, при которой он не сумеет воспользоваться своими денежными средствами, заработанными в качестве артиста-государственника. Либо он покончит жизнь самоубийством, либо же его потихоньку помощники из этого же оружия и уничтожат», — сказал Олег Иванников. По его словам, жизнь президента Украины зависит только от воли Запада. «Гарантия безопасности для политического деятеля они, конечно, важны. Если этот политический деятель не является признанным террористом. А Зеленский, с учетом его последних заявлений, дискредитировал полностью себя. Так что поручится за его жизнь могут только его кураторы на Западе. От них и зависит, как долго он пробудет на Банковой улице», — отметил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказав о своем оружии, дал возможность Западу скрыть его устранение под видом суицида. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Я считаю, что когда Зеленский обсуждал наличие у него короткоствольного огнестрельного оружия с одним из украинских журналистов, фактически подписал себе смертный приговор. Западу для того, чтобы обсуждать прекращение боевых действий с Россией, Зеленский не нужен. Скорее всего, будет инсценировка, связанная с его суицидом. Вот в данном случае его покровители, вероятно, сыграют с ним комбинацию, при которой он не сумеет воспользоваться своими денежными средствами, заработанными в качестве артиста-государственника. Либо он покончит жизнь самоубийством, либо же его потихоньку помощники из этого же оружия и уничтожат», — сказал Олег Иванников. По его словам, жизнь президента Украины зависит только от воли Запада. «Гарантия безопасности для политического деятеля они, конечно, важны. Если этот политический деятель не является признанным террористом. А Зеленский, с учетом его последних заявлений, дискредитировал полностью себя. Так что поручится за его жизнь могут только его кураторы на Западе. От них и зависит, как долго он пробудет на Банковой улице», — отметил собеседник URA.RU.