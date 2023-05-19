Канада расширила санкции против россиян

Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточняется, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц. Об этом сообщает канадское правительство. URA.RU приводит список известных лиц, попавших под санкции.
- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
- Омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева
- Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова
- Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина
- уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова
- уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова
- Генеральная прокуратура РФ
- Минпросвещения РФ и глава ведомства Сергей Кравцов
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов
- Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Канада далеко не в первый раз вводит санкции против РФ. Так, страна вводила санкции против российских звезд. В список попал Олег Газманов, Полина Гагарина, Николай Басков и другие. Кроме того, Канада вводила санкции против депутатов Госдумы. США также недавно ввели санкции против службы внешней разведки и военных заводов. В список попали 46 физических лиц из России.
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