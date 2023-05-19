Канада расширила санкции против россиян

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, москалькова татьяна
Канада ввела санкции против Татьяны Москальковой Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточняется, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц. Об этом сообщает канадское правительство. URA.RU приводит список известных лиц, попавших под санкции.

  • Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
  • Омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева
  • Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова
  • Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина
  • уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова
  • уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова
  • Генеральная прокуратура РФ
  • Минпросвещения РФ и глава ведомства Сергей Кравцов
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов
  • Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Канада далеко не в первый раз вводит санкции против РФ. Так, страна вводила санкции против российских звезд. В список попал Олег Газманов, Полина Гагарина, Николай Басков и другие. Кроме того, Канада вводила санкции против депутатов Госдумы. США также недавно ввели санкции против службы внешней разведки и военных заводов. В список попали 46 физических лиц из России.

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Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточняется, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц. Об этом сообщает канадское правительство. URA.RU приводит список известных лиц, попавших под санкции. Канада далеко не в первый раз вводит санкции против РФ. Так, страна вводила санкции против российских звезд. В список попал Олег Газманов, Полина Гагарина, Николай Басков и другие. Кроме того, Канада вводила санкции против депутатов Госдумы. США также недавно ввели санкции против службы внешней разведки и военных заводов. В список попали 46 физических лиц из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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