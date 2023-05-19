Канада расширила санкции против россиян

19 мая 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

Канада ввела санкции против Татьяны Москальковой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточняется, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц. Об этом сообщает канадское правительство. URA.RU приводит список известных лиц, попавших под санкции. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева

Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья Ксения Мишонова

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина

уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова

уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова

Генеральная прокуратура РФ

Минпросвещения РФ и глава ведомства Сергей Кравцов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов

Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Канада далеко не в первый раз вводит санкции против РФ. Так, страна вводила санкции против российских звезд. В список попал Олег Газманов, Полина Гагарина, Николай Басков и другие. Кроме того, Канада вводила санкции против депутатов Госдумы. США также недавно ввели санкции против службы внешней разведки и военных заводов. В список попали 46 физических лиц из России.

Канада ввела санкции против российских омбудсменов. Уточняется, что в список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Всего список пополнили пополнили 37 российских граждан и 26 юрлиц. Об этом сообщает канадское правительство. URA.RU приводит список известных лиц, попавших под санкции. Канада далеко не в первый раз вводит санкции против РФ. Так, страна вводила санкции против российских звезд. В список попал Олег Газманов, Полина Гагарина, Николай Басков и другие. Кроме того, Канада вводила санкции против депутатов Госдумы. США также недавно ввели санкции против службы внешней разведки и военных заводов. В список попали 46 физических лиц из России.