Канада ввела санкции против российских звезд

Власти Канады опубликовали новый санкционный список. В него вошли известные российские исполнители: Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Николай Басков. Полный перечень опубликован на сайте правительства Канады.
Под новые антироссийские санкции попало 38 человек. Помимо известных звезд российской эстрады в список вошел популярный журналист Сергей Брилев, военный корреспондент Евгений Поддубный и известный отечественный юморист Михаил Галустян. Основной причиной ввода санкций является конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы. Всего под санкции попали 119 человек.
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Власти Канады опубликовали новый санкционный список. В него вошли известные российские исполнители: Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Николай Басков. Полный перечень опубликован на сайте правительства Канады. Под новые антироссийские санкции попало 38 человек. Помимо известных звезд российской эстрады в список вошел популярный журналист Сергей Брилев, военный корреспондент Евгений Поддубный и известный отечественный юморист Михаил Галустян. Основной причиной ввода санкций является конфликт на Украине. Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы. Всего под санкции попали 119 человек.