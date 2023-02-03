Канада ввела санкции против российских звезд Канада ввела санкции против Баскова, Газманова, Гагариной и Бабкиной 04 февраля 2023 в 01:40 Размер текста - 17 + Полина Гагарина попала в новый санкционный список Канады Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Канады опубликовали новый санкционный список. В него вошли известные российские исполнители: Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Николай Басков. Полный перечень опубликован на сайте правительства Канады. Под новые антироссийские санкции попало 38 человек . Помимо известных звезд российской эстрады в список вошел популярный журналист Сергей Брилев, военный корреспондент Евгений Поддубный и известный отечественный юморист Михаил Галустян. Основной причиной ввода санкций является конфликт на Украине. Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы. Всего под санкции попали 119 человек. Власти Канады опубликовали новый санкционный список. В него вошли известные российские исполнители: Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Николай Басков. Полный перечень опубликован на сайте правительства Канады. Под новые антироссийские санкции попало 38 человек. Помимо известных звезд российской эстрады в список вошел популярный журналист Сергей Брилев, военный корреспондент Евгений Поддубный и известный отечественный юморист Михаил Галустян. Основной причиной ввода санкций является конфликт на Украине. Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы. Всего под санкции попали 119 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям