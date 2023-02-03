03 февраля 2023

Канада ввела санкции против российских звезд

Канада ввела санкции против Баскова, Газманова, Гагариной и Бабкиной
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Полина Гагарина на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, гагарина полина
Полина Гагарина попала в новый санкционный список Канады Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Канады опубликовали новый санкционный список. В него вошли известные российские исполнители: Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Николай Басков. Полный перечень опубликован на сайте правительства Канады.

Под новые антироссийские санкции попало 38 человек. Помимо известных звезд российской эстрады в список вошел популярный журналист Сергей Брилев, военный корреспондент Евгений Поддубный и известный отечественный юморист Михаил Галустян. Основной причиной ввода санкций является конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы. Всего под санкции попали 119 человек.

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Власти Канады опубликовали новый санкционный список. В него вошли известные российские исполнители: Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Николай Басков. Полный перечень опубликован на сайте правительства Канады. Под новые антироссийские санкции попало 38 человек. Помимо известных звезд российской эстрады в список вошел популярный журналист Сергей Брилев, военный корреспондент Евгений Поддубный и известный отечественный юморист Михаил Галустян. Основной причиной ввода санкций является конфликт на Украине. Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, а также режиссера Никиты Михалкова. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы. Всего под санкции попали 119 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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