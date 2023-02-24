Канада ввела санкции против депутатов Госдумы от Свердловской области

25 февраля 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

Власти Канады ввели санкции в отношении трех депутатов Государственной Думы России от Свердловской области. Под ограничения попали Зелимхан Муцоев, Лев Ковпак и Александр Демин, следует из публикации на сайте местного МИД. «Лев Игоревич Ковпак (родился 23 октября 1978 года), Зелимхан Аликоевич Муцоев (родился 13 октября 1959 года) и Демин Александр Вячеславович (родился 23 сентября 1988 года)», — говорится в положении. Всего под санкции попали 129 российских физических и 63 юридических лица. Александр Демин является депутатом от партии «Новые люди» и председателем комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы. В 2022 году он участвовал в выборах губернатора Свердловской области. Тогда победу одержал Евгений Куйвашев, набрав 65,78%, тем самым избравшись на третий срок подряд. Также Демин регулярно участвует в различных проектах в Курганской области. Муцоев, Демин и Ковпак ранее попадали в санкционный список США. Тогда же вместе с ними в списке оказались бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и экс-сенатор от Свердловской области Эдуард Россель. Ранее URA.RU писало, что 24 февраля власти США ввели санкции против экс-депутата Госдумы РФ от Свердловской области, а ныне губернатора Омской области Александра Буркова и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). В уральском банке успокоили своих клиентов, заявив, что санкции никак не скажутся на них.