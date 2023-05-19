Жители Артемовска пожаловались на стрельбу ВСУ по мирным людям

20 мая 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, ВСУ специально размещали военную технику рядом с жилыми домами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия в Артемовске намеренно размещала военную технику возле жилых домов, а также загоняла мирных людей в помещения, чтобы расправиться с ними. Об этом рассказали эвакуированные жители города. «[Украинские военные] стреляли из [квартиры] прямо над нами. Они делали этого только для того, чтобы [потом] летело в нашу сторону. Возле нашего дома ставили военную технику, прятались за домами, где живут люди», — возмутилась жительница города, передают РИА Новости. Она добавила, что ВСУ намеренно били по подвалам, где сидели мирные жители. «Нам подожгли подвал, зная, что мы там. Это делала наша украинская армия, которая должна нас защищать», — подчеркнула она. «Они сами сказали, что заводят нас в одну комнату для того, чтобы разом со всеми покончить. Нас заминировали со всех сторон. Нам повезло, что российские ребята зашли и это все разминировали», — рассказала об одном из случаев местная жительница. «На заборе написано: „Не стреляйте, [здесь] живут люди“. Возле этой надписи стоит миномет 120-й и через каждые две-три минуты [слышно] бабах-бабабах-бабах! Это жестоко. Я не могу им выйти и сказать, что здесь лежачий больной человек», — посетовал один из мирных жителей Артемовска. «Вечером танк впритык к нашему дому [подъехал] и начал стрелять в сторону центра, ну и пошла обратка — больше 11-ти прилетов было в наш дом. Обрушился вход, вырвало двери, мы лежали на полу до полседьмого утра. Свои же стреляли в своих, вплоть до того, что [ВСУ] видят, где много мирных, туда же и стреляют. У нас было такое, что приехала какая-то пушка во двор, они ее поставили, отстрелялись и уехали. В течение 20-ти минут начался обстрел. На следующий день эти военные пришли к нам в фонд просить спальники и говорят, что „малек накидали вчера“», — рассказала жительница Артемовска. По ее словам, с ее коллегой был случай, когда украинские военные ворвались к ним в жилье и оттуда из окон начали стрелять. «[Семье коллеги] было приказано матом [выйти из квартиры]», — пожаловалась она. Ранее экс-полковник Юрий Кнутов поделился мнением о том, что ситуация в Артемовске напоминает Сталинградскую битву. Он напомнил, что в ходе Сталинградской битвы русская армия, держа оборону, вытянула на себя большие силы немцев, а затем окружила и уничтожила. В данный момент в Артемовске российские силы аналогично ситуации в Сталинграде стягивают на себя основные силы ВСУ, но разница состоит в том, что сейчас ВС РФ наступают, а не обороняются, заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская армия в Артемовске намеренно размещала военную технику возле жилых домов, а также загоняла мирных людей в помещения, чтобы расправиться с ними. Об этом рассказали эвакуированные жители города. «[Украинские военные] стреляли из [квартиры] прямо над нами. Они делали этого только для того, чтобы [потом] летело в нашу сторону. Возле нашего дома ставили военную технику, прятались за домами, где живут люди», — возмутилась жительница города, передают РИА Новости. Она добавила, что ВСУ намеренно били по подвалам, где сидели мирные жители. «Нам подожгли подвал, зная, что мы там. Это делала наша украинская армия, которая должна нас защищать», — подчеркнула она. «Они сами сказали, что заводят нас в одну комнату для того, чтобы разом со всеми покончить. Нас заминировали со всех сторон. Нам повезло, что российские ребята зашли и это все разминировали», — рассказала об одном из случаев местная жительница. «На заборе написано: „Не стреляйте, [здесь] живут люди“. Возле этой надписи стоит миномет 120-й и через каждые две-три минуты [слышно] бабах-бабабах-бабах! Это жестоко. Я не могу им выйти и сказать, что здесь лежачий больной человек», — посетовал один из мирных жителей Артемовска. «Вечером танк впритык к нашему дому [подъехал] и начал стрелять в сторону центра, ну и пошла обратка — больше 11-ти прилетов было в наш дом. Обрушился вход, вырвало двери, мы лежали на полу до полседьмого утра. Свои же стреляли в своих, вплоть до того, что [ВСУ] видят, где много мирных, туда же и стреляют. У нас было такое, что приехала какая-то пушка во двор, они ее поставили, отстрелялись и уехали. В течение 20-ти минут начался обстрел. На следующий день эти военные пришли к нам в фонд просить спальники и говорят, что „малек накидали вчера“», — рассказала жительница Артемовска. По ее словам, с ее коллегой был случай, когда украинские военные ворвались к ним в жилье и оттуда из окон начали стрелять. «[Семье коллеги] было приказано матом [выйти из квартиры]», — пожаловалась она. Ранее экс-полковник Юрий Кнутов поделился мнением о том, что ситуация в Артемовске напоминает Сталинградскую битву. Он напомнил, что в ходе Сталинградской битвы русская армия, держа оборону, вытянула на себя большие силы немцев, а затем окружила и уничтожила. В данный момент в Артемовске российские силы аналогично ситуации в Сталинграде стягивают на себя основные силы ВСУ, но разница состоит в том, что сейчас ВС РФ наступают, а не обороняются, заключил он.