Журналист Венедиктов* собрал деньги на оплату штрафа Ройзмана*

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) собрал деньги на оплату штрафа экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иностранным агентом). Наказание в виде штрафа было вынесено судом Ройзману за публичную дискредитацию армии РФ из-за слов во время стрима.
«Деньги на штраф Евгению Ройзману собраны. Спасибо», — сообщил в своем telegram-канале Венедиктов.
Ранее URA.RU сообщало о Евгении Ройзмане, которому вменяли статью 280.3 УК РФ о дискредитации российской армии. По итогам рассмотрения дела, суд назначил экс-мэру наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей.
*Евгений Ройзман и Алексей Венедиктов признаны иностранными агентами в России.
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