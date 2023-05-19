19 мая 2023

Журналист Венедиктов* собрал деньги на оплату штрафа Ройзмана*

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Алексей Венедиктов организовал сбор средств на оплату штрафа экс-мэра Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) собрал деньги на оплату штрафа экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иностранным агентом). Наказание в виде штрафа было вынесено судом Ройзману за публичную дискредитацию армии РФ из-за слов во время стрима.

«Деньги на штраф Евгению Ройзману собраны. Спасибо», — сообщил в своем telegram-канале Венедиктов.

Ранее URA.RU сообщало о Евгении Ройзмане, которому вменяли статью 280.3 УК РФ о дискредитации российской армии. По итогам рассмотрения дела, суд назначил экс-мэру наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей.

*Евгений Ройзман и Алексей Венедиктов признаны иностранными агентами в России.

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Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) собрал деньги на оплату штрафа экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иностранным агентом). Наказание в виде штрафа было вынесено судом Ройзману за публичную дискредитацию армии РФ из-за слов во время стрима. «Деньги на штраф Евгению Ройзману собраны. Спасибо», — сообщил в своем telegram-канале Венедиктов. Ранее URA.RU сообщало о Евгении Ройзмане, которому вменяли статью 280.3 УК РФ о дискредитации российской армии. По итогам рассмотрения дела, суд назначил экс-мэру наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей. *Евгений Ройзман и Алексей Венедиктов признаны иностранными агентами в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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