Мальчик пропал 19 мая
В поселке Ертарский Тугулымского района (Свердловская область) ищут трехлетнего Степана Елагина. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Пропал Степан Елагин 2021 года рождения. Рост ребенка 95 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Был одет в серую футболку, зеленые штаны и черные тапочки», — сообщили на странице «Вконтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область.
О местонахождении мальчика неизвестно с 19 мая. По любой информации просят звонить по телефону 89530530483.
Ориентировка на пропавшего мальчика
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