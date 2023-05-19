19 мая 2023

В свердловском поселке пропал трехлетний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, ребенок, школьник, мальчик, велосипед
Мальчик пропал 19 мая Фото:

В поселке Ертарский Тугулымского района (Свердловская область) ищут трехлетнего Степана Елагина. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал Степан Елагин 2021 года рождения. Рост ребенка 95 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Был одет в серую футболку, зеленые штаны и черные тапочки», — сообщили на странице «Вконтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область.

О местонахождении мальчика неизвестно с 19 мая. По любой информации просят звонить по телефону 89530530483.

В поселке Ертарский Тугулымского района ищут Степана Елагина 2021 года рождения, фото
Ориентировка на пропавшего мальчика
Фото:

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В поселке Ертарский Тугулымского района (Свердловская область) ищут трехлетнего Степана Елагина. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Степан Елагин 2021 года рождения. Рост ребенка 95 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Был одет в серую футболку, зеленые штаны и черные тапочки», — сообщили на странице «Вконтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловская область. О местонахождении мальчика неизвестно с 19 мая. По любой информации просят звонить по телефону 89530530483.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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