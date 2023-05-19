В Тюмени задержали водителя, сбежавшего с места смертельной аварии

20 мая 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Водитель успел скрыться после ДТП, однако на следующий день его нашли Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сотрудники тюменской полиции задержали водителя KIA RIO, который скрылся после смертельного ДТП. Тогда в аварии 19 мая погибли мужчина и женщина, сидевшие в машине Lada Granta. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В результате оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлен и задержан водитель автомобиля KIA RIO. В настоящее время он задержан по 91 статье УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы», — сообщили в региональном ведомстве. Ранее в Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что 19 мая на улице Камчатской автомобиль Kia Rio въехал в заднюю часть Lada Granta, от чего та опрокинулась и отлетела в здание. В аварии погиб 36-летний водитель Lada. С ним была пассажирка, состояние которой не было установлено. При этом водитель Kia скрылся с места ДТП. Тогда автоинспекторы нашли только машину подозреваемого. По информации источников издания 72.ru, девушка также скончалась от ран. При этом они подозревают, что мужчина мог нарочно подстроить ДТП, так как незадолго до этого у него произошел конфликт с женой, которой оказалась пассажир Lada. «Когда они [знакомый жены и сама девушка] ехали на Камчатской, муж подкараулил их и протаранил машину», — сообщили там. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники тюменской полиции задержали водителя KIA RIO, который скрылся после смертельного ДТП. Тогда в аварии 19 мая погибли мужчина и женщина, сидевшие в машине Lada Granta. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В результате оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлен и задержан водитель автомобиля KIA RIO. В настоящее время он задержан по 91 статье УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы», — сообщили в региональном ведомстве. Ранее в Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что 19 мая на улице Камчатской автомобиль Kia Rio въехал в заднюю часть Lada Granta, от чего та опрокинулась и отлетела в здание. В аварии погиб 36-летний водитель Lada. С ним была пассажирка, состояние которой не было установлено. При этом водитель Kia скрылся с места ДТП. Тогда автоинспекторы нашли только машину подозреваемого. По информации источников издания 72.ru, девушка также скончалась от ран. При этом они подозревают, что мужчина мог нарочно подстроить ДТП, так как незадолго до этого у него произошел конфликт с женой, которой оказалась пассажир Lada. «Когда они [знакомый жены и сама девушка] ехали на Камчатской, муж подкараулил их и протаранил машину», — сообщили там.