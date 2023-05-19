Водитель трактора получил травмы (архивное фото)
Большегруз врезался в трактор в Сосновском районе Челябинской области. От удара трактор перевернулся, пострадал его водитель, сообщили в управлении ГИБДД по региону.
«Авария произошла на 38-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1974 года рождения за рулем Mercedes-Benz с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутно двигающимся трактором „Беларус“», — рассказали в Госавтоинспекции региона.
Водитель трактора 1963 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.
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