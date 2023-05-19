19 мая 2023

Фура столкнулась с трактором на челябинской трассе. Фото

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Противопожарные меры. Екатеринбург, трактор, противопожарная безопасность, противопожарная защита, противопожарный ров, беларус, хвойный лес
Водитель трактора получил травмы (архивное фото) Фото:

Большегруз врезался в трактор в Сосновском районе Челябинской области. От удара трактор перевернулся, пострадал его водитель, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«Авария произошла на 38-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1974 года рождения за рулем Mercedes-Benz с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутно двигающимся трактором „Беларус“», — рассказали в Госавтоинспекции региона.

Водитель трактора 1963 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

Фура столкнулась с трактором на челябинской трассе - фото
Фура столкнулась с трактором на челябинской трассе - фото

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Большегруз врезался в трактор в Сосновском районе Челябинской области. От удара трактор перевернулся, пострадал его водитель, сообщили в управлении ГИБДД по региону. «Авария произошла на 38-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1974 года рождения за рулем Mercedes-Benz с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутно двигающимся трактором „Беларус“», — рассказали в Госавтоинспекции региона. Водитель трактора 1963 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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