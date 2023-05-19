Фура столкнулась с трактором на челябинской трассе. Фото

20 мая 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Водитель трактора получил травмы (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Большегруз врезался в трактор в Сосновском районе Челябинской области. От удара трактор перевернулся, пострадал его водитель, сообщили в управлении ГИБДД по региону. «Авария произошла на 38-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1974 года рождения за рулем Mercedes-Benz с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутно двигающимся трактором „Беларус“», — рассказали в Госавтоинспекции региона. Водитель трактора 1963 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь. УГИБДД по Челябинской области УГИБДД по Челябинской области

Большегруз врезался в трактор в Сосновском районе Челябинской области. От удара трактор перевернулся, пострадал его водитель, сообщили в управлении ГИБДД по региону. «Авария произошла на 38-м километре автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“. Водитель 1974 года рождения за рулем Mercedes-Benz с полуприцепом не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутно двигающимся трактором „Беларус“», — рассказали в Госавтоинспекции региона. Водитель трактора 1963 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.