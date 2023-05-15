Мошенники завербовали жителя ХМАО через объявление, чтобы воровать деньги у пенсионеров

16 мая 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Молодой человек забирал наличные у пенсионеров и переводил их мошенникам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мошенники завербовали жителя Сургута через объявление для выполнения заказов по переводу денег: он забирал наличные у пенсионеров и переводил их на счета аферистов. Сайт МВД сообщает, что полиция задержала молодого человека, подозреваемого в преступлении. «Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД по Сургуту установили подозреваемого в мошенничестве 2004 года рождения. Следствие установило, что молодой человек откликнулся на вакансию „сборщик заказов“ на сайте бесплатных объявлений, в мессенджере Whats App с ним связался неизвестный, который проинструктировал нового работника: необходимо было забрать сумку у пожилой женщины, вещи выбросить, а деньги перевести на указанную карту», — говорится на сайте. Процент от переведенной суммы курьер оставлял себе в качестве платы за работу. Полиция установила причастность молодого человека к нескольким преступлениям, совершенным в Сургуте. Всего курьер перевел мошенникам более полутора миллионов, заработав 150 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе, а полиция проверяет его причастность к преступлениям в других населенных пунктах. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО разыскивает мошенника, который обманул пожилых жительниц Сургута. Мужчина сообщал потерпевшим заведомо ложную информацию об их родственниках и им просил денежные средства на операцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники завербовали жителя Сургута через объявление для выполнения заказов по переводу денег: он забирал наличные у пенсионеров и переводил их на счета аферистов. Сайт МВД сообщает, что полиция задержала молодого человека, подозреваемого в преступлении. «Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД по Сургуту установили подозреваемого в мошенничестве 2004 года рождения. Следствие установило, что молодой человек откликнулся на вакансию „сборщик заказов“ на сайте бесплатных объявлений, в мессенджере Whats App с ним связался неизвестный, который проинструктировал нового работника: необходимо было забрать сумку у пожилой женщины, вещи выбросить, а деньги перевести на указанную карту», — говорится на сайте. Процент от переведенной суммы курьер оставлял себе в качестве платы за работу. Полиция установила причастность молодого человека к нескольким преступлениям, совершенным в Сургуте. Всего курьер перевел мошенникам более полутора миллионов, заработав 150 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе, а полиция проверяет его причастность к преступлениям в других населенных пунктах. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО разыскивает мошенника, который обманул пожилых жительниц Сургута. Мужчина сообщал потерпевшим заведомо ложную информацию об их родственниках и им просил денежные средства на операцию.