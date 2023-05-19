19 мая 2023

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства гибели женщины на ЖД в Свердловской области

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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, ржд, железная дорога, жд пути
Происшествие произошло станции Монзино 2 Фото:

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку гибели женщины на 375-м километре Свердловской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Сегодня на станции Монзино 2, 375 километра СвЖД в результате наезда пассажирского поезда сообщением Качканар — Екатеринбург произошло смертельное травмирование женщины 1986 года рождения. Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал ответственный дежурный прокурор. По факту происшествия начата прокурорская проверка.

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Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку гибели женщины на 375-м километре Свердловской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Сегодня на станции Монзино 2, 375 километра СвЖД в результате наезда пассажирского поезда сообщением Качканар — Екатеринбург произошло смертельное травмирование женщины 1986 года рождения. Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал ответственный дежурный прокурор. По факту происшествия начата прокурорская проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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