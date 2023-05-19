Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства гибели женщины на ЖД в Свердловской области

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку гибели женщины на 375-м километре Свердловской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Сегодня на станции Монзино 2, 375 километра СвЖД в результате наезда пассажирского поезда сообщением Качканар — Екатеринбург произошло смертельное травмирование женщины 1986 года рождения. Машинистом поезда применено экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал ответственный дежурный прокурор. По факту происшествия начата прокурорская проверка.
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