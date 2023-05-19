На трассе в ХМАО произошло серьезное ДТП

На трассе под Салымом столкнулись легковой автомобиль и большегруз

20 мая 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Страшное ДТП на трассе под Салымом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ХМАО на трассе под Салымом после лобового столкновения автомобиль залетел под большегруз. Очевидцы в соцсетях сообщают, что есть жертвы. «Страшная авария под Салымом. Автомобиль, предположительно УАЗ буханка, залетел под фуру. Сообщается о жертвах», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

В ХМАО на трассе под Салымом после лобового столкновения автомобиль залетел под большегруз. Очевидцы в соцсетях сообщают, что есть жертвы. «Страшная авария под Салымом. Автомобиль, предположительно УАЗ буханка, залетел под фуру. Сообщается о жертвах», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.