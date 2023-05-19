На трассе в ХМАО произошло серьезное ДТП

Страшное ДТП на трассе под Салымом
В ХМАО на трассе под Салымом после лобового столкновения автомобиль залетел под большегруз. Очевидцы в соцсетях сообщают, что есть жертвы.
«Страшная авария под Салымом. Автомобиль, предположительно УАЗ буханка, залетел под фуру. Сообщается о жертвах», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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