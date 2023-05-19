19 мая 2023
18 мая 2023

На трассе в ХМАО произошло серьезное ДТП

На трассе под Салымом столкнулись легковой автомобиль и большегруз
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Страшное ДТП на трассе под Салымом Фото:

В ХМАО на трассе под Салымом после лобового столкновения автомобиль залетел под большегруз. Очевидцы в соцсетях сообщают, что есть жертвы.

«Страшная авария под Салымом. Автомобиль, предположительно УАЗ буханка, залетел под фуру. Сообщается о жертвах», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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В ХМАО на трассе под Салымом после лобового столкновения автомобиль залетел под большегруз. Очевидцы в соцсетях сообщают, что есть жертвы. «Страшная авария под Салымом. Автомобиль, предположительно УАЗ буханка, залетел под фуру. Сообщается о жертвах», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ | СУРГУТ». В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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