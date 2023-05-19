19 мая 2023

В «Ночь музеев» пермяки варили металл, превращались в динозавров и погружались в 90-е. Фоторепортаж

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Ночь музеев
Доисторические звери ожили в «Ночь музеев» в Перми Фото:
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Ночь музеев на Урале

В пермских музеях и арт-пространствах 20 мая прошла акция «Ночь музеев», во время которой каждая площадка предложила пермякам уникальные активности. Корреспонденты URA.RU побывали на трех самых интересных.

«В музее Славянова не просто показали, что такое сварка, но и дали всем желающим попробовать себя в этом деле и создать сувениры на память. В музее пермских древностей детей и взрослых развлекали перформансами с превращением в доисторических животных. В ЦГК весь день крутили виниловые пластинки, создавали из старых журналов супер-коллаж „Мои 90-е“ и даже делали татуировки», — рассказывают журналисты.

URA.RU делится фотографиями с акций. Так же вы можете еще раз посмотреть фоторепортаж с эксклюзивной экскурсии по подземельям и заброшенным лабораториям Пермского университета.

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В пермских музеях и арт-пространствах 20 мая прошла акция «Ночь музеев», во время которой каждая площадка предложила пермякам уникальные активности. Корреспонденты URA.RU побывали на трех самых интересных. «В музее Славянова не просто показали, что такое сварка, но и дали всем желающим попробовать себя в этом деле и создать сувениры на память. В музее пермских древностей детей и взрослых развлекали перформансами с превращением в доисторических животных. В ЦГК весь день крутили виниловые пластинки, создавали из старых журналов супер-коллаж „Мои 90-е“ и даже делали татуировки», — рассказывают журналисты. URA.RU делится фотографиями с акций. Так же вы можете еще раз посмотреть фоторепортаж с эксклюзивной экскурсии по подземельям и заброшенным лабораториям Пермского университета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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