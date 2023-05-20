Международный обозреватель посоветовал миру готовиться к победе России на Украине

20 мая 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

США должны помнить, что они сражаются против героической армии РФ, считает Чхоль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международному сообществу необходимо подготовиться к победе РФ в конфликте с Украиной. Об этом заявил международный обозреватель Ким Мен Чхоль. Он отметил, что Соединенным Штатам важно не забывать, что они сражаются против героической армии России. «Международному сообществу давно пора настроиться на победу России. США и их вассальным силам было бы разумно всегда помнить, что они сражаются против мужественной и героической российской армии и народа», — сообщил Чхоль в материале, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Он отметил, что Украина постепенно становится полигоном для испытаний смертоносного оружия. Чхоль считает, что Зеленский и «его клика», передали будущее украинского народа «в окровавленные руки иностранных сил» и уже проговорены к «жалкой участи». Ранее сообщалось, что западные страны готовятся к переговорам, так как понимают, что Украина не победит РФ, пишет 360. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинская сторона на данный момент не готова к обещанному контрнаступлению, так как ВСУ нужна помощь Запада, пишет Ридус.

Международному сообществу необходимо подготовиться к победе РФ в конфликте с Украиной. Об этом заявил международный обозреватель Ким Мен Чхоль. Он отметил, что Соединенным Штатам важно не забывать, что они сражаются против героической армии России. «Международному сообществу давно пора настроиться на победу России. США и их вассальным силам было бы разумно всегда помнить, что они сражаются против мужественной и героической российской армии и народа», — сообщил Чхоль в материале, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Он отметил, что Украина постепенно становится полигоном для испытаний смертоносного оружия. Чхоль считает, что Зеленский и «его клика», передали будущее украинского народа «в окровавленные руки иностранных сил» и уже проговорены к «жалкой участи». Ранее сообщалось, что западные страны готовятся к переговорам, так как понимают, что Украина не победит РФ, пишет 360. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинская сторона на данный момент не готова к обещанному контрнаступлению, так как ВСУ нужна помощь Запада, пишет Ридус.