Путин поздравил российских бойцов с освобождением Бахмута

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Артемовска (Бахмута). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды „Вагнер“, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — отмечается в сообщении.
20 мая 2023 года Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят. В Киеве попытались опровергнуть заявление, сообщив, что якобы бои за город продолжаются. Позже в Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск. Российские бойцы уже водрузили флаг на крыше одной из высоток Бахмута
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