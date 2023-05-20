20 мая 2023

Путин поздравил российских бойцов с освобождением Бахмута

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин пообещал представить всех отличившихся к госнаградам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Артемовска (Бахмута). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды „Вагнер“, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — отмечается в сообщении.

20 мая 2023 года Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят. В Киеве попытались опровергнуть заявление, сообщив, что якобы бои за город продолжаются. Позже в Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск. Российские бойцы уже водрузили флаг на крыше одной из высоток Бахмута

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Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Артемовска (Бахмута). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды „Вагнер“, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — отмечается в сообщении. 20 мая 2023 года Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят. В Киеве попытались опровергнуть заявление, сообщив, что якобы бои за город продолжаются. Позже в Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск. Российские бойцы уже водрузили флаг на крыше одной из высоток Бахмута
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