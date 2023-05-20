20 мая 2023

Минобороны РФ подтвердило взятие Артемовска

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Минобороны РФ подтвердило взятие города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации „Южной“ группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ.

Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. В декабре военкоры сообщали о прорыве ВС РФ городской обороны ВСУ. Взятие города позволит ВС РФ продвинуться к Славянску и Краматорску. Отряды частной военной компании Евгения Пригожина играли решающее значение на бахмутском направлении. В основном, многие населенные пункты брали именно «вагнеровцы». 20 мая 2023 года Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят. ВСУ отреагировали на заявление, сказав, что Украина до сих пор воюет в городе.

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Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. «На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации „Южной“ группировки войск завершено освобождение города Артемовск», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. В декабре военкоры сообщали о прорыве ВС РФ городской обороны ВСУ. Взятие города позволит ВС РФ продвинуться к Славянску и Краматорску. Отряды частной военной компании Евгения Пригожина играли решающее значение на бахмутском направлении. В основном, многие населенные пункты брали именно «вагнеровцы». 20 мая 2023 года Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят. ВСУ отреагировали на заявление, сказав, что Украина до сих пор воюет в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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