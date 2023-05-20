Минобороны РФ подтвердило взятие Артемовска

Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью освободили Артемовск (Бахмут). Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
«На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации „Южной“ группировки войск завершено освобождение города Артемовск», —
Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. В декабре военкоры сообщали о прорыве ВС РФ городской обороны ВСУ. Взятие города позволит ВС РФ продвинуться к Славянску и Краматорску. Отряды частной военной компании Евгения Пригожина играли решающее значение на бахмутском направлении. В основном, многие населенные пункты брали именно «вагнеровцы». 20 мая 2023 года Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят. ВСУ отреагировали на заявление, сказав, что Украина до сих пор воюет в городе.
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