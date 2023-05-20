20 мая 2023
19 мая 2023

Синоптик предсказал свердловчанам дожди и грозы

Синоптик Пулин: в Свердловской области 22 и 23 мая ожидаются дожди и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчан ожидают дожди и грозы 22 и 23 мая, считает Алексей Пулин Фото:

В Свердловской области 22 и 23 мая ожидаются дожди и грозы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Высотный циклон служит аккумулятором влаги, именно с этим связана перспектива осадков в Свердловской области 22—23 мая. Впрочем, дожди и шансы на грозы достанутся преимущественно северной половине региона», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 21 мая ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге Пулин в этот день прогнозирует малооблачную погоду без осадков с температурой от +23 до +25 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что с 22 мая в Свердловской области прекратятся ночные заморозки. А потепление в регионе начнется уже с 21 мая, считает синоптик Пулин.

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В Свердловской области 22 и 23 мая ожидаются дожди и грозы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Высотный циклон служит аккумулятором влаги, именно с этим связана перспектива осадков в Свердловской области 22—23 мая. Впрочем, дожди и шансы на грозы достанутся преимущественно северной половине региона», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 21 мая ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге Пулин в этот день прогнозирует малооблачную погоду без осадков с температурой от +23 до +25 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что с 22 мая в Свердловской области прекратятся ночные заморозки. А потепление в регионе начнется уже с 21 мая, считает синоптик Пулин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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