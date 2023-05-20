Синоптик предсказал свердловчанам дожди и грозы

В Свердловской области 22 и 23 мая ожидаются дожди и грозы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«Высотный циклон служит аккумулятором влаги, именно с этим связана перспектива осадков в Свердловской области 22—23 мая. Впрочем, дожди и шансы на грозы достанутся преимущественно северной половине региона», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, в Свердловской области 21 мая ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге Пулин в этот день прогнозирует малооблачную погоду без осадков с температурой от +23 до +25 градусов тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что с 22 мая в Свердловской области прекратятся ночные заморозки. А потепление в регионе начнется уже с 21 мая, считает синоптик Пулин.
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