19 мая 2023

Синоптик раскрыл, когда в Свердловской области прекратятся заморозки

Метеоролог Пулин: в Свердловской области заморозки прекратятся 22 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозы. Курган, снег, рябина, зима, иней, погода, заморозки, похолодание
Заморозки прекратятся в Свердловской области с 22 мая Фото:

С 22 мая в Свердловской области прекратятся ночные заморозки. А потепление в регионе начнется уже с 21 мая, сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«Под влиянием антициклона потепление в Свердловской области начнется уже с 21 мая. Прогрев отразится не только на дневных температурах, но и на ночных: начиная с 22 мая заморозки прекратятся», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха в Свердловской области ночью 20 мая составит от -1 до +4 градусов, днем от +20 до +25 градусов. В Екатеринбурге ночью будет теплее: +6-8 градусов, а днем от +21 до +23 градусов. При этом в уральской столице 20 мая будет малооблачно и без осадков.

Ранее синоптики пообещали заморозки в Свердловской области. Также метеоролог Пулин предрекал, что в регионе будет холодная погода.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 22 мая в Свердловской области прекратятся ночные заморозки. А потепление в регионе начнется уже с 21 мая, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Под влиянием антициклона потепление в Свердловской области начнется уже с 21 мая. Прогрев отразится не только на дневных температурах, но и на ночных: начиная с 22 мая заморозки прекратятся», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха в Свердловской области ночью 20 мая составит от -1 до +4 градусов, днем от +20 до +25 градусов. В Екатеринбурге ночью будет теплее: +6-8 градусов, а днем от +21 до +23 градусов. При этом в уральской столице 20 мая будет малооблачно и без осадков. Ранее синоптики пообещали заморозки в Свердловской области. Также метеоролог Пулин предрекал, что в регионе будет холодная погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...