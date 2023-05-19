Синоптик раскрыл, когда в Свердловской области прекратятся заморозки

С 22 мая в Свердловской области прекратятся ночные заморозки. А потепление в регионе начнется уже с 21 мая, сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«Под влиянием антициклона потепление в Свердловской области начнется уже с 21 мая. Прогрев отразится не только на дневных температурах, но и на ночных: начиная с 22 мая заморозки прекратятся», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура воздуха в Свердловской области ночью 20 мая составит от -1 до +4 градусов, днем от +20 до +25 градусов. В Екатеринбурге ночью будет теплее: +6-8 градусов, а днем от +21 до +23 градусов. При этом в уральской столице 20 мая будет малооблачно и без осадков.
Ранее синоптики пообещали заморозки в Свердловской области. Также метеоролог Пулин предрекал, что в регионе будет холодная погода.
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