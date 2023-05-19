Синоптик раскрыл, когда в Свердловской области прекратятся заморозки

Метеоролог Пулин: в Свердловской области заморозки прекратятся 22 мая

20 мая 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Заморозки прекратятся в Свердловской области с 22 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 22 мая в Свердловской области прекратятся ночные заморозки. А потепление в регионе начнется уже с 21 мая, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Под влиянием антициклона потепление в Свердловской области начнется уже с 21 мая. Прогрев отразится не только на дневных температурах, но и на ночных: начиная с 22 мая заморозки прекратятся», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха в Свердловской области ночью 20 мая составит от -1 до +4 градусов, днем от +20 до +25 градусов. В Екатеринбурге ночью будет теплее: +6-8 градусов, а днем от +21 до +23 градусов. При этом в уральской столице 20 мая будет малооблачно и без осадков. Ранее синоптики пообещали заморозки в Свердловской области. Также метеоролог Пулин предрекал, что в регионе будет холодная погода.

С 22 мая в Свердловской области прекратятся ночные заморозки. А потепление в регионе начнется уже с 21 мая, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Под влиянием антициклона потепление в Свердловской области начнется уже с 21 мая. Прогрев отразится не только на дневных температурах, но и на ночных: начиная с 22 мая заморозки прекратятся», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха в Свердловской области ночью 20 мая составит от -1 до +4 градусов, днем от +20 до +25 градусов. В Екатеринбурге ночью будет теплее: +6-8 градусов, а днем от +21 до +23 градусов. При этом в уральской столице 20 мая будет малооблачно и без осадков. Ранее синоптики пообещали заморозки в Свердловской области. Также метеоролог Пулин предрекал, что в регионе будет холодная погода.