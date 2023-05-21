Шольц высказался о возможности поставок F-16 Украине

Шольц исключил участие Германии в поставках F-16 Украине

21 мая 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Германия отказалась участвовать в поставках истребителей F-16 Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не будет участвовать в поставках истребителей F-16 на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов», — высказался Шольц в интервью NTV.de на полях саммита G7. При этом он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Ранее сообщалось, что Шольц назвал обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 сигналом для России о готовности Запада продолжать долгосрочную поддержку Киева. При этом Украина неоднократно запрашивала у стран Запада истребители F-16 для противостояния России в воздухе. Киеву отказали в просьбе, сославшись на неумение украинских пилотов управлять данной техникой. Позднее Великобритания согласилась обучить их.

Германия не будет участвовать в поставках истребителей F-16 на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов», — высказался Шольц в интервью NTV.de на полях саммита G7. При этом он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Ранее сообщалось, что Шольц назвал обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 сигналом для России о готовности Запада продолжать долгосрочную поддержку Киева. При этом Украина неоднократно запрашивала у стран Запада истребители F-16 для противостояния России в воздухе. Киеву отказали в просьбе, сославшись на неумение украинских пилотов управлять данной техникой. Позднее Великобритания согласилась обучить их.