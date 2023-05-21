Шольц высказался о возможности поставок F-16 Украине

Шольц исключил участие Германии в поставках F-16 Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, авиация, f-16, истребители, stock, ф-16, ф16, f16
Германия отказалась участвовать в поставках истребителей F-16 Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия не будет участвовать в поставках истребителей F-16 на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов», — высказался Шольц в интервью NTV.de на полях саммита G7. При этом он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Ранее сообщалось, что Шольц назвал обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 сигналом для России о готовности Запада продолжать долгосрочную поддержку Киева. При этом Украина неоднократно запрашивала у стран Запада истребители F-16 для противостояния России в воздухе. Киеву отказали в просьбе, сославшись на неумение украинских пилотов управлять данной техникой. Позднее Великобритания согласилась обучить их.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия не будет участвовать в поставках истребителей F-16 на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов», — высказался Шольц в интервью NTV.de на полях саммита G7. При этом он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Ранее сообщалось, что Шольц назвал обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 сигналом для России о готовности Запада продолжать долгосрочную поддержку Киева. При этом Украина неоднократно запрашивала у стран Запада истребители F-16 для противостояния России в воздухе. Киеву отказали в просьбе, сославшись на неумение украинских пилотов управлять данной техникой. Позднее Великобритания согласилась обучить их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...