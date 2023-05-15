Британия начнет летом обучать ВСУ летать на F-16

15 мая 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Украинские пилоты летом будут обучаться пилотированию F-16, сообщили в канцелярии Великобритании Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания летом 2023 года начнет обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) летать на истребителях F-16. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании. «Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку [на истребителях F-16]», — говорится в сообщении канцелярии. Там уточнили, что обучение будет идти «рука об руку» с усилиями Британии по предоставлению Киеву F-16. Ранее сообщалось, что украинские пилоты уже прибыли в Великобританию для обучения пилотированию F-16. Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат уточнил, что для обучения отобраны лучшие англоговорящие пилоты.

Великобритания летом 2023 года начнет обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) летать на истребителях F-16. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании. «Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку [на истребителях F-16]», — говорится в сообщении канцелярии. Там уточнили, что обучение будет идти «рука об руку» с усилиями Британии по предоставлению Киеву F-16. Ранее сообщалось, что украинские пилоты уже прибыли в Великобританию для обучения пилотированию F-16. Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат уточнил, что для обучения отобраны лучшие англоговорящие пилоты.