Британия начнет летом обучать ВСУ летать на F-16

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Украинские пилоты летом будут обучаться пилотированию F-16, сообщили в канцелярии Великобритании Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания летом 2023 года начнет обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) летать на истребителях F-16. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании.

«Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку [на истребителях F-16]», — говорится в сообщении канцелярии. Там уточнили, что обучение будет идти «рука об руку» с усилиями Британии по предоставлению Киеву F-16.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты уже прибыли в Великобританию для обучения пилотированию F-16. Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат уточнил, что для обучения отобраны лучшие англоговорящие пилоты.

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Великобритания летом 2023 года начнет обучать пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) летать на истребителях F-16. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Великобритании. «Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку [на истребителях F-16]», — говорится в сообщении канцелярии. Там уточнили, что обучение будет идти «рука об руку» с усилиями Британии по предоставлению Киеву F-16. Ранее сообщалось, что украинские пилоты уже прибыли в Великобританию для обучения пилотированию F-16. Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат уточнил, что для обучения отобраны лучшие англоговорящие пилоты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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