20 мая 2023

Шольц назвал подготовку украинцев к пилотированию F-16 сигналом для России

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Подготовка пилотов ВСУ к управлению F-16 станет сигналом для РФ о поддержке Киева, заявил Олаф Шольц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 станет сигналом для России о том, что Запад готов продолжать долгосрочную поддержку Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«То, что связано с подготовкой [украинских] пилотов [управлению истребителями F-16] — это долгосрочный проект», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц, передает норвежское онлайн-издание Nyheter. По его словам, данная инициатива по обучению украинских пилотов станет сигналом для России о том, что Запад продолжает долгосрочную поддержку Киева.

Ранее Украина запрашивала у стран Запада истребители F-16 для противостояния России в воздухе. Киеву отказали в просьбе, сославшись на неумение украинских пилотов управлять данной техникой. Великобритания согласилась обучить их. В США отметили, что обучение может занять год. 18 мая неназванный украинский чиновник говорил, что пилотам пока не дают тренироваться на F-16.

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Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 станет сигналом для России о том, что Запад готов продолжать долгосрочную поддержку Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «То, что связано с подготовкой [украинских] пилотов [управлению истребителями F-16] — это долгосрочный проект», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц, передает норвежское онлайн-издание Nyheter. По его словам, данная инициатива по обучению украинских пилотов станет сигналом для России о том, что Запад продолжает долгосрочную поддержку Киева. Ранее Украина запрашивала у стран Запада истребители F-16 для противостояния России в воздухе. Киеву отказали в просьбе, сославшись на неумение украинских пилотов управлять данной техникой. Великобритания согласилась обучить их. В США отметили, что обучение может занять год. 18 мая неназванный украинский чиновник говорил, что пилотам пока не дают тренироваться на F-16.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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