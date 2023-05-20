Шольц назвал подготовку украинцев к пилотированию F-16 сигналом для России

21 мая 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Подготовка пилотов ВСУ к управлению F-16 станет сигналом для РФ о поддержке Киева, заявил Олаф Шольц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 станет сигналом для России о том, что Запад готов продолжать долгосрочную поддержку Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «То, что связано с подготовкой [украинских] пилотов [управлению истребителями F-16] — это долгосрочный проект», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц, передает норвежское онлайн-издание Nyheter. По его словам, данная инициатива по обучению украинских пилотов станет сигналом для России о том, что Запад продолжает долгосрочную поддержку Киева. Ранее Украина запрашивала у стран Запада истребители F-16 для противостояния России в воздухе. Киеву отказали в просьбе, сославшись на неумение украинских пилотов управлять данной техникой. Великобритания согласилась обучить их. В США отметили, что обучение может занять год. 18 мая неназванный украинский чиновник говорил, что пилотам пока не дают тренироваться на F-16.

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 станет сигналом для России о том, что Запад готов продолжать долгосрочную поддержку Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «То, что связано с подготовкой [украинских] пилотов [управлению истребителями F-16] — это долгосрочный проект», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц, передает норвежское онлайн-издание Nyheter. По его словам, данная инициатива по обучению украинских пилотов станет сигналом для России о том, что Запад продолжает долгосрочную поддержку Киева. Ранее Украина запрашивала у стран Запада истребители F-16 для противостояния России в воздухе. Киеву отказали в просьбе, сославшись на неумение украинских пилотов управлять данной техникой. Великобритания согласилась обучить их. В США отметили, что обучение может занять год. 18 мая неназванный украинский чиновник говорил, что пилотам пока не дают тренироваться на F-16.